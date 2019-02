Deze Ajacieden kwamen en gingen deze winter

Transferblog Het Parool heeft de afgelopen maand een transferblog met alle geruchten over voormalige, huidige en toekomstige Ajacieden bijgehouden. Lees ze hier (link) terug.

Al vertrokken naar Spanje is Maximilian Wöber. De Oostenrijkse verdediger had geen basisplaats onder trainer Erik ten Hag, en krijgt daar bij Primera Division-club Sevilla wel kans toe.



Mateo Cassierra werd vorig seizoen nog topscorer van de (toen nog) Jupiler League. Voor Jong Ajax maakte hij achttien doelpunten, maar doorbreken in het eerste is hem nooit gelukt. De Colombiaan wordt nu voor anderhalf jaar verhuurd aan Racing Club de Avellaneda uit Argentinië, koploper in de Superliga.



Cassierra's landgenoot Luis Manuel Orejuela stond anderhalf jaar onder contract in Amsterdam en deed maar 33 minuten mee in de eredivisie. Bij het Braziliaanse Cruzeiro, dat hem de rest van dit kalenderjaar huurt, hoopt hij meer speelminuten te maken.



Aanvaller Saku Ylätupa uit Finland zal ook blij zijn dat hij Ajax en Amsterdam achter zich kan laten. Sinds zijn komst in augustus 2017 kwam hij niet verder dan vier wedstrijden in Jong Ajax, en één doelpunt. Hij gaat naar het Zweedse AIK Fotboll.



Van Szabolcs Schön is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt. De jonge Hongaar speelde sinds zijn komst in 2017 maar één wedstrijd in Jong Ajax, en mag gratis vertrekken.