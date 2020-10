Deze 6 goals vertellen het verhaal van VVV-Ajax: ‘We gunden elkaar de goals’

1. 0-1 Jurgen Ekkelenkamp

Trainer Erik ten Hag heeft het vaak gezegd: het wordt een lang en zwaar seizoen. Hij zal veel rouleren met spelers. “Ik kan niet vasthouden aan een vaste formatie, anders zijn we snel opgebrand.” In Venlo stond rechtsback Sean Klaiber voor het eerst in de basis. Ook Lassina Taroré en Jurgen Ekkelenkamp mochten beginnen.

Antony keerde terug in de ploeg ten faveure van David Neres, die zich woensdag tegen Liverpool had leeg geknokt. Bij het eerste doelpunt in stadion De Koel, in de twaalfde minuut, viel onmiddellijk alles op zijn plek: na een combinatie tussen Klaiber en Antony gaf die laatste een voorzet die via Nicolás Tagliafico werd verlengd door Traoré. Ekkelenkamp gaf het laatste zetje. Ten Hag: “Jurgen heeft een goed gevoel voor ruimte in het strafschopgebied, veel scorend vermogen. Dat is echt een gave. Ik hoop dat hij de volgende stap zet in zijn ontwikkeling. Dat hij gaat strijden om een basisplaats. Daarin moet hij zich meer laten gelden.”

2. 0-7 Jurgen Ekkelenkamp

Amper een kwartier in de tweede helft had VVV de witte vlag gehesen: doelpunten vielen als rijpe appelen en Christian Kum had de rode kaart gekregen voor een wilde overtreding op Antony. Bij de zevende treffer gaf de 18-jarige Ryan Gravenberch een gevoelvolle voorzet vanaf de rechterflank, en kopte Ekkelenkamp (20) kordaat raak.

De 30-jarige Daley Blind geniet van de jonge voetballers om hem heen. “Ook tegen Liverpool was Ryan uitstekend. Als je ziet hoe makkelijk hij soms wegdraait bij een tegenstander en hoe sterk hij al is. Dat geldt voor veel jonge spelers. Ze zijn fysiek veel verder dan ik was, toen ik op mijn achttiende debuteerde. Vrijdagavond won Jong Ajax met 5-1 van MVV. Er deden bij Ajax zelfs twee B-junioren mee. Maar het is niet uniek. Het gebeurt ook in topcompetities op het allerhoogste niveau: Ansu Fati en Pedri van Barcelona zijn ook pas zeventien. Er wordt van die jonge jongens veel gevraagd, ook bij ons. Ze moeten hun mond open doen in het veld, meedenken in de organisatie, praten, initiatief nemen. Soms hebben ze het zwaar, dreigt een dipje, maar dan zijn wij er, de oudere garde, om ze te helpen.”

3. 0-8 Daley Blind

Het is toch wel prettig als een wedstrijd met een recordscore de geschiedenisboeken in gaat, dat jouw naam dan in de statistieken staat vermeld. Blind moet lachen. “Ik was ook wel een beetje op zoek naar een doelpuntje moet ik zeggen, maar niet geforceerd. En dat gold eigenlijk voor de hele ploeg. We lieten de bal rondgaan, wachtend op het gaatje. We gunden elkaar de goals. Anders wordt het ook geen 13-0.”

Lassina Traoré scoort de 8-0. Beeld ANP

4. 0-10 Klaas-Jan Huntelaar

Geen twijfel wie de penalty zou nemen toen Sean Klaiber in het strafschopgebied werd gevloerd en Ajax op het punt stond de dubbele cijfers op het scorebord te zetten. Invaller Klaas-Jan Huntelaar stond al met de bal in zijn handen. Hij leeft nog altijd van doelpunten. Veel speeltijd is hem op zijn 37ste niet meer gegund, maar het was in Venlo lang genoeg om er weer twee in te prikken.

Ten Hag: “Zijn drive is geweldig. Dat geeft hij mee aan de hele selectie. Hij speelt heel weinig wedstrijden. Ik ben blij als ik hem weer het veld in kan sturen.” Ook Edson Álvarez, Zakaria Labyad, Quincy Promes en Lisandro Martínez mochten tegen VVV na rust invallen. De 17-jarige Kenneth Taylor bleef zitten waar hij zat. Het leek een ideaal moment om hem te laten debuteren, maar de wegen van Ten Hag zijn soms ondoorgrondelijk. “Kenneth heeft de afgelopen maanden al heel veel wedstrijden gespeeld, ook in Jong Ajax. Er zijn veel spelers in de selectie die daar niet aan toekomen. Maar Kenneth doet het goed, als hij zo doorgaat is zijn eredivisiedebuut een kwestie van tijd.”

5. 0-12 Lisandro Martínez

De Argentijn schoot het eredivisierecord uit de boeken. Het record was al in handen van Ajax, dat op 19 mei 1972 met 12-1 won van Vitesse. Herman Veenendaal maakte destijds het enige doelpunt van de Arnhemmers. Hij reageerde zaterdagavond bij NOS Langs de Lijn. “Ik ben blij dat ik nu van dat gezeur af ben. Elke verjaardag, elk feestje was er wel iemand die over die 12-1 begon. Vijftig jaar lang. Ik wens de spelers van VVV de komende vijftig jaar veel sterkte.”

6. 0-13 Lassina Traoré

Drie minuten voor tijd stelde spits Lassina Traoré met zijn vijfde doelpunt van de wedstrijd het record nog wat scherper. Had Ajax geen medelijden met VVV? Huntelaar: “Nee.” Ten Hag: “Het is profvoetbal, het is topsport.”

Maar voor het aanzien van de eredivisie is zo’n uitslag niet goed, toch? “Het is uitzonderlijk, 13-0, maar in alle competities gebeurt dit wel eens. Je moet dit niet bij VVV neerleggen. Dit is de verdienste van Ajax. We waren hongerig, hadden de juiste mentaliteit en bleven geconcentreerd. Daar hoefde ik niks aan te doen.”