Deyovaisio Zeefuik op huurbasis naar FC Groningen

De rechterverdediger komt op huurbasis over tot het einde van het seizoen. in Amsterdam heeft hij nog een contract tot de zomer van 2019.



Zeefuik maakte in april vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Tot nu toe speelde hij negen officiële wedstrijden. Voor Jong Ajax kwam Zeefuik 34 maal uit. In die duels scoorde hij één keer.



Speelminuten

De 19-jarige Zeefuik is bij Ajax overbodig geworden met de komst van Rasmus Nissen Kristensen. In het hoge noorden is hij echter met het vertrek van Todd Kane naar Chelsea en mogelijk ook Etiënne Reijnen wel nodig.



"We hadden de behoefte om onze verdediging weer op peil te brengen," zegt manager technische zaken Ron Jans van FC Groningen.



"Deyovaisio is een sterke, snelle, agressieve verdediger met een goed loopvermogen, die in onze ogen heel goed past bij speelwijze en mentaliteit van FC Groningen. Hij zal ook bij ons moeten knokken voor speelminuten, maar die gaan er zeker komen."