Devyne Rensch (18) is nu al een alleskunner

Devyne Rensch en Vitessespeler Eli Dasa.

Het gaat snel met Devyne Rensch. Heel snel. Op 28 november 2020, iets minder dan twee maanden voor zijn 18de verjaardag, maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal van Ajax in het uitduel met Emmen. Een half jaar later is hij eigenlijk al niet meer weg te denken uit de basis.

Sinds de in Lelystad geboren verdediger 18 jaar oud werd op 18 januari, speelde Ajax 27 duels. In 19 daarvan stond Rensch in de basis, op verschillende posities en in uiteenlopende rollen.

Op drie fronten maakt de piepjonge verdediger indruk: positioneel, fysiek en aanvallend productief.

Positioneel

Rensch maakte het merendeel van zijn minuten in Ajax 1 als back. Opvallend, want in zijn laatste jaren in de Ajaxjeugd speelde hij voornamelijk als centrumverdediger en controlerende middenvelder.

Die ervaring op centralere posities op het veld, plekken waar je relatief vaak aan de bal komt, komen goed uit voor Rensch op de backpositie. Trainer Erik ten Hag gebruikt hem namelijk niet alleen als traditionele rechtsback.

Tijdens de spelopbouw van Ajax zien we Rensch – net als bijvoorbeeld Noussair Mazraoui – vaak aan de binnenkant spelen, zoals in onderstaand voorbeeld uit het Europa League-duel met Roma.

Rensch speelt aan de binnenkant tijdens de spelopbouw, Antony juist aan de buitenkant. Beeld Screenshot ESPN

Als Rensch als back in de opbouw zich plots in het midden van het veld voegt, geeft dat Ajax twee voordelen in het balbezit. Allereerst geeft het een extra afspeelmogelijkheid in de as van het veld, waar de meeste actie plaatsvindt. Daarnaast geeft het de vleugelspits op die flank de ruimte voor een potentiële een-op-eensituatie. Ajax hanteert immers altijd ‘enkele flankbezetting’: als een back (hier: Rensch) aan de binnenkant speelt tijdens de spelopbouw, moet de buitenspeler (hier: Antony) juist breed blijven staan. In bovenstaand voorbeeld levert dit binnen-buitenspelletje tussen Rensch en Antony een gunstige uitgangspositie voor de Braziliaan op.

In het slotduel met Vitesse, dat in een voor eredivisiebegrippen afwijkende 5-3-2-formatie speelt, zien we Ten Hag zelfs een dubbele opbouwtruc met de backs uithalen. Op momenten dat Ryan Gravenberch tot in de laatste linie uitzakt tijdens de Amsterdamse spelopbouw (zoals hieronder), voegen zowel rechtsback Jurriën Timber als linksback Rensch zich aan de binnenkant.

Backs Rensch en Timber spelen aan de binnenkant Beeld Screenshot ESPN

Na elf minuten spelen levert deze omzetting meteen een grote kans op. Eerder hebben Timber en Rensch al een overtal voor Ajax gecreëerd in het midden van het veld (boven), waardoor de aanval soepel blijft lopen. Iets later in diezelfde aanval levert Rensch’ centrale positionering echte problemen op voor Vitesse. Wanneer de bal bij Dusan Tadic op de linkerflank is beland, sprint Rensch aan de binnenkant van de Arnhemse verdediging de diepte in. Hierdoor komt hij vrij in de hoek van het strafschopgebied; zijn lage voorzet is net wat te hard voor Antony.

Rensch gaat diep aan de binnenkant. Beeld ESPN

Het schuiven met backs is een geliefde truc van Ten Hag. Rensch, die nagenoeg volledig tweebenig kan passen en aannemen, is dan ook een extreem nuttige pion in dit tactische schaakspel.

Fysiek

Een week eerder was Rensch betrokken bij een opmerkelijk incident. VVV-middenvelder Zinédine Machach bedreigde de jonge Ajaxverdediger met de woorden ‘In the streets, I’d kill you’.

Uiteraard een belachelijke uitspraak, maar Rensch stipt in zijn reactie nog een verklaring aan voor Machachs rare uitspatting: hij had de VVV’er het gehele duel ‘in zijn broekzak’ zitten.

Devyne Rensch raakte niet onder de indruk van de bedreigingen van Zinédine Machach..🤔 pic.twitter.com/bBjaq09tOL — ESPN NL (@ESPNnl) 13 mei 2021

Het terugkijken van de beelden bevestigt dat dit geen grootspraak was. In defensief opzicht domineerde de 18-jarige verdediger zijn opponent. In de eerste plaats is Rensch een anticiperende verdediger: iemand die het van zijn wendbaarheid en reactiesnelheid moet hebben.

Maar Machach ontdekte, vlak voor zijn woedeuitbarsting, dat de jonge Ajacied ook pure kracht bezit. Onderstaand duel, waarin Rensch de VVV'er volledig afschermt van de bal, leidde uiteindelijk tot het akkefietje.

Rensch vs Machach: een ongelijke strijd. Beeld ESPN

Qua fysieke kwaliteiten is Rensch nu al een bijzonder complete verdediger. Want ook zijn herstelsnelheid is bovengemiddeld goed. In onderstaande situatie heeft AZ-aanvaller Calvin Stengs toch echt een vijftal stappen voorsprong op de counter, maar het eindigt in duelwinst voor Rensch.

Tegen AZ demonstreert Rensch zijn snelheid. Beeld ESPN

De mix van wendbaarheid, kracht en snelheid maakt Rensch tot een effectieve verdediger. 65,7 procent van zijn tackles leidden tot een succesvolle ingreep: het hoogste percentage van alle Ajaxverdedigers dit seizoen.

Aanvallend productief

Ook in aanvallend opzicht kan Rensch goede cijfers overleggen. Zowel bij Ajax I (3 goals, 2 assists) als Jong Ajax (3 goals, 2 assists) was hij dit jaar bij vijf doelpunten betrokken. Een totaalscore van tien goals die een speler maakte of voorbereidde, is een hoge score voor elke verdediger. Laat staan voor een van 18 jaar oud, die 2457 speelminuten maakte (omgerekend 27 volledige wedstrijden).

Bij de goals en assists van Rensch dit seizoen vallen twee dingen op. Allereerst zijn tweebenigheid, zoals te zien in onderstaande situatie, die leidt tot een goal van Tadic. Waar de finish van de Serviër uitstekend is (een hard schot in de verre rechterhoek, en dat met chocoladebeen rechts), is het voorbereidingswerk van Rensch zowaar nog knapper. Vanaf rechts maakt hij een diagonale dribbel richting het drukke midden van het veld. Daar geeft hij met links de beslissende pass. Een actie die weinig rechtsbacks hem na kunnen doen.

De assist van Rensch bij de 4-0 tegen ADO was van een hoge moeilijkheidsgraad. Beeld ESPN

Ten tweede: de timing van zijn sprints. In de slotweken van het seizoen (in thuiswedstrijden tegen ADO, Emmen en VVV) maakt Rensch drie goals. In elk van deze goals timet Rensch zijn sprint richting het strafschopgebied nauwkeurig, op het moment dat een teamgenoot op de andere flank (hier: Tadic) een actie maakt.

Rensch staat op het punt zijn eerste Ajaxtreffer te maken. Beeld ESPN

In een seizoen waarin Gravenberch (19) tot vaste ster uitgroeide en Timber (19) nu al een betrouwbare basisspeler blijkt, hebben de Amsterdammers met Rensch ook nog eens een 18-jarige alleskunner in de selectie. 2020/21 is een florissant seizoen gebleken voor de jeugdopleiding van Ajax.