Dest verlaat trainingskamp Qatar vanwege politieke spanningen in regio

Sergiño Dest. Beeld BSR Agency

Donderdagochtend is Dest op het vliegtuig gestapt terug naar Amsterdam. Daar zal de vleugelverdediger aansluiten bij Jong Ajax. De rechtsback maakte onlangs zijn debuut voor de Verenigde Staten, ondanks dat Ronald Koeman hem ook wilde selecteren voor het Nederlands elftal.

Onlangs besloot de nationale ploeg van de Verenigde Staten een trainingskamp in Qatar te annuleren. Dest ging wel met de selectie mee naar Qatar, stond ook op het trainingsveld, maar had toch geen goed gevoel bij een langer verblijf. Donderdagavond speelt Ajax een oefenwedstrijd tegen Eupen.

Er was veel kritiek op het trainingskamp van Ajax naar Qatar, een land waarvan bekend is dat het mensenrechten niet hoog in het vaandel heeft staan. Dest heeft zich in het verleden al vaker uitgelaten over politiek gevoelige onderwerpen. Zo plaatste hij onlangs nog een afbeelding op zijn Instagrampagina waarin hij het opsluiten van Oeigoeren in Chinese kampen bekritiseerde.