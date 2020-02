Dest gaat steeds meer op Tagliafico lijken

- Beeld ANP

De backs Sergiño Dest en Nicolás Tagliafico hoorden tot de betere spelers tegen RKC. Of liever gezegd: tot de minst slechte. Het duel was het aanzien nauwelijks waard.

Heeft Dest de concurrentiestrijd met Noussair Mazraoui gewonnen?

Daar heeft het alle schijn van. De Amerikaanse international is aan een goede serie wedstrijden bezig. Dikke kans dat trainer Erik ten Hag hem donderdag tegen Getafe opnieuw een basisplaats geeft. Dest heeft een geweldige drive, maar hij heeft de neiging om zichzelf over de kop te lopen. Dat opportunisme in zijn spel lijkt hij steeds meer de baas.

Hij gaat wat meer op Tagliafico lijken?

Eigenlijk wel ja. Ze zijn allebei klein van stuk, terriërs in de persoonlijke duels. Maar Tagliafico houdt in al zijn felheid en onverschrokkenheid toch altijd controle over de situatie. Dat lukt Dest ook steeds beter. Ook in opbouwend en aanvallend opzicht wordt de rechtsback steeds belangrijker.

Volgens de Duitse krant Bild is Bayern München geïnteresseerd in Dest.

Klopt. Met zijn type spel – hij bestrijkt de hele rechterflank – past hij ook wel bij de topclub uit Beieren. Technisch directeur Hasan Salihamidzic van Bayern zat tijdens Ajax-PSV op de tribune voor Dest, die uitblinker was in de bleke topper.

Waren Dest en Tagliafico tegen RKC nog betrokken bij de doelpunten?

Dat niet. Ze waren wel dreigend, maar niet beslissend, hoewel Dest een mindere tweede helft speelde. De treffers kwamen op naam van Dusan Tadic (penalty, na een overtreding op Donny van de Beek), Lassina Traoré – de Afrikaanse spits rondde voorbereidend werk van Tadic en Van de Beek af – en invaller Klaas-Jan Huntelaar. En met die drie goals was het verhaal van Ajax-RKC wel verteld.