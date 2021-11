Dessers opnieuw het goudhaantje voor Feyenoord

Beeld ANP

Cyriel Dessers snelde na het laatste fluitsignaal naar Ofir Marciano. De Belg omhelsde de doelman en snelde door naar de hossende en dansende menigte in het uitvak. Dessers redde in Praag niet alleen de blunderende keeper én Guus Til, die nog voor rust na een forse tackle een rode kaart kreeg, maar heel Feyenoord.

De Rotterdammers pakten in een knotsgekke wedstrijd een verdiend punt, daarmee de groepswinst en zo de eerste Europese overwintering sinds december 2014. En dat resulteerde in enorme vreugde bij de spelers en de fans. “Dessers moet een liedje zingen,” klonk het vanaf de tribunes. De 26-jarige huurling van Racing Genk is een regelrechte sensatie, met winnende doelpunten tegen Sparta en AZ in de eredivisie, in de Conference League tegen Union Berlin en donderdagavond twee belangrijke goals in Praag.

Dessers werd tegen Slavia al vroeg binnen de lijnen gebracht, omdat Bryan Linssen met zichtproblemen moest afhaken. De Belg moest voor rust al een verdedigingsfout repareren. Doelman Marciano speelde de bal iets te zacht naar Tyrell Malacia, die niet stond op te letten, en een fractie later kon Peter Olayinka de 1-0 binnentikken. Dessers zorgde na een half uur, na fraai voorbereidend werk van Jens Toornstra, voor 1-1 na soepel wegdraaien en inschieten.

De rode kaart voor Til, die Nicolae Stanciu op de kuit raakte, bracht Feyenoord alsnog in de problemen. Marciano liet een afstandsschot van Tomas Holes los, waardoor Jan Kuchta in de rebound kon toeslaan. Groepswinst in poule E zou zo nog een hele klus te worden voor de Rotterdammers, maar Dessers is in de vorm van zijn leven. Lutsharel Geertruida, die iets eerder zelf al bijna de 2-2 had binnengekopt, zocht en vond in de blessuretijd het kopgrage hoofd van de supersub en die klopte keeper Ales Mandous met een bekeken kopballetje in de verre hoek.

Snel de knop om

“Ik heb dit nu een paar keer meegemaakt de laatste weken, maar het went niet,” zei Dessers. “Met die duizenden fans, die de bal ook over de keeper in het doel zien vallen, dat is zo mooi. Na de rode kaart hebben we snel de knop omgedraaid en zijn we nog harder gaan werken. Uit in Praag tegen een heel goed Slavia, dit is knap. Na Vitesse hebben we de moeilijkste groep in de Conference League en we zijn nu al geplaatst als groepswinnaar. En als we dit zelfs met tien spelers over de streep kunnen trekken, dan zegt dat wel iets.”

Arne Slot wil graag dat de spelers van Feyenoord de treffers samen vieren. Daar heeft de trainer geen klagen over, al weken niet. Dat Dessers na afloop Marciano omhelsde en steunde, is misschien wel meer waard dan samen successen vieren. “Ofir had een ongelukkig moment,” zei Dessers. “Hij hield ons recht bij een kopbal bij 1-1, maar even later stond het toch 2-1. Dan steun je elkaar, zo hoort dat.” Slot: “We zijn van ver gekomen en moesten allerlei voorronden spelen, maar we gaan steeds beter voetballen en werken hard voor elkaar. Die combinatie maakt ons lastig te verslaan. Als we dan minimaal zo hard blijven werken als de tegenstander, dan gaan we nog heel vaak winnen.”