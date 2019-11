Desiree van Lunteren over beëindigen interlandcarrière: ‘Plezier is weg’

Desiree van Lunteren wordt onderuit geschoffeld door de Russische Jelina Samojlova. Beeld Getty Images

Dat haar besluit zoveel los zou maken had ze niet verwacht, vertelt Van ­Lunteren, een dag later langs het ­trainingsveld van Ajax. Haar telefoon stroomde vol met berichten van fans, vrienden, familie en teamgenoten. Op sociale media verschenen berichten met #Deesbedankt.

Toch was het voor de meeste mensen gissen waarom de verdediger die dit jaar 27 wordt en verzekerd is van een basisplaats in Oranje, haar interlandcarrière nu beëindigt. “Sommige mensen zien alleen maar de buitenkant, ze zien me hobbelen op het veld en meer niet. Voor hen komt deze beslissing misschien als een verrassing, maar niet voor mensen die dicht bij me staan.”

Thuis met vrienden

De gedachte om te stoppen als international spookte afgelopen zomer ­tijdens het WK al door haar hoofd. Na de EK-kwalificatieduels van dit najaar met Turkije en ­Slovenië hakte ze de knoop door. “Mijn plezier is gewoon weg. Ik ga nu al acht jaar met het Nederlands elftal mee, daarvoor waren het jeugdelftallen. Natuurlijk is het een eer om voor je land te spelen, zeker als er zoveel fans naar het stadion komen. Maar mensen zien niet wat we er voor moeten doen en laten en hoeveel we reizen. Ik kon dat niet meer opbrengen.”

Daar kunnen ook de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio niks aan veranderen. “Het lijkt alsof de Spelen alleen die twee weken zijn, maar er gaat een hele voorbereiding aan vooraf. Dus je bent zeker anderhalve maand onderweg. Ik vind het fijn om gewoon thuis te zijn en leuke dingen te doen met vrienden. Dat is ook de reden dat ik deze zomer terug kwam uit Duitsland en weer bij Ajax ging spelen.”

Goed over nagedacht

Van Lunteren speelde 84 interlands en dus verliest het Nederlands elftal een ervaren kracht. Haar positie als rechtsback was de afgelopen jaren ­onomstreden. “Des te mooier toch, dat iemand die van vaste waarde is gewoon eerlijk is over het feit dat ze het niet meer ziet zitten,” zegt ze. “Ik had er ook bij kunnen blijven zonder er van te genieten. Nu durf ik te zeggen dat ik het niet meer leuk vind.”

Bondscoach Sarina Wiegman was ook verrast. “Ze vond het ontzettend jammer. Ze vroeg of ze me nog kon overhalen, maar ik heb hier heel goed over nagedacht. Ze zei dat ik altijd mocht bellen als ik toch spijt zou krijgen. Ik schat die kans op 0,1 procent. Ik sta achter mijn beslissing.”