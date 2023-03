Depay: ‘Koeman is een trainer van klasse en een fantastisch persoon’

Memphis Depay tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal op het KNVB Campus. Beeld ANP

Memphis Depay moet hardop lachen, terugdenkend aan zijn eerste ontmoeting met bondscoach Ronald Koeman. “Kort daarvoor had hij iets over mij gezegd,” vertelt de spits van Oranje. “Hij vond dat ik erbij liep alsof ik al jaren in het Nederlands elftal speelde, terwijl ik net kwam kijken. Ik was nog jong, hè. Het is daarna helemaal goedgekomen.”

Depay heeft een warme band met de bondscoach die onlangs aan zijn tweede periode begon bij Oranje. In het najaar van 2018 gaf Koeman de spits meteen een prominente rol in de pikorde van het Nederlands elftal, dat net een handvol moeizame jaren achter de rug had. Depay bloeide op in een vrije rol in de spits, als een absolute sleutelspeler van Oranje.

“Hij gaf me veel vertrouwen, we hebben echt een goede band, maar ik kijk ook gewoon met plezier terug op de manier waarop we toen bij het Nederlands elftal speelden. Met lef en met passie. Ook tegen de toplanden. Dit is een nieuwe periode, een nieuwe start, maar ik hoop dat we dat gevoel terug kunnen brengen.”

Geen respect

In de zomer van 2021 haalde Koeman de Nederlander ook naar FC Barcelona, ter bevestiging van de band tussen de twee. Al na een paar maanden werd de trainer ontslagen, terwijl Depay in Nou Camp nooit helemaal tot bloei kwam. “Hoe Ronald is behandeld bij Barcelona is niet oké. Ik heb daar echt geen respect voor. Koeman is een trainer met klasse en een fantastisch persoon. Dit verdiende hij zeker niet.”

Depay moest onlangs zelf vertrekken bij Barcelona, na onder andere door blessures weinig te hebben gespeeld. De voetballer heeft geleerd het te accepteren. De Nederlander tekende uiteindelijk bij Atlético Madrid.

“Natuurlijk was het een teleurstelling, maar dat hoort erbij. In voetbal ga je gewoon weer door. Soms gaan de dingen heel snel, ik had amper tijd om te verhuizen. Maar ik voel me steeds fitter in Madrid, speel ook steeds meer. Ik heb een bepaald soort training nodig om fysiek in optimale staat te zijn. Bij Barcelona ging dat niet altijd goed, bij Atlético wel. De manier van werken past perfect bij mij. Je kunt je wel voorstellen hoe dat gaat onder Diego Simeone: die wil alles voluit, met heel veel passie. Ik merk aan alles dat ik daar sterker van word.”