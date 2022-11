Denzel Dumfries: ‘We maken een kans, dat willen we hier laten zien’

Wie Denzel Dumfries in de zon in Doha aan het werk ziet op de velden van Qatar University, zal geen twijfels over zijn fitheid hebben. Beeld foto Rico Brouwer/ Getty Images

Terwijl Denzel Dumfries zijn gespierde benen soepel over de door fysiek trainer René Wormhoudt neergezette poortjes slingert, neemt hij nog even de tijd om vrolijk te zwaaien naar een journalist uit Curaçao die hem al een paar keer had geroepen. De verdediger van Internazionale zweette afgelopen weekeinde nog even peentjes toen hij tegen Atalanta geblesseerd naar de kant moest. Wie hem in de zon in Doha aan het werk ziet op de velden van Qatar University, zal geen twijfels meer over zijn fitheid hebben.

“Ik heb zelf ook niet lang in de zenuwen gezeten,” zegt Dumfries. “Tegen Atalanta voelde ik de spier boven mijn knie en de pijn verdween maar niet. Het was ook niet meer mogelijk om pijnstillers te nemen en dus moest ik eruit. Maar ik ken mijn lichaam na al die jaren en wist eigenlijk wel dat de wedstrijd tegen Senegal nooit in gevaar was.”

En dus is hij neergestreken in Qatar als een man met een missie. Want was het EK anderhalf jaar geleden zijn vuurdoop waarbij hij moest aantonen het allerhoogste podium te kunnen betreden als wingback die de hele rechterflank moest bestrijken, in het Midden-Oosten is Dumfries er puur om de prijzenkast aan te vullen.

“Afgelopen week speelden we nog in de Serie A en maandag is het al Senegal op het WK,” zegt hij. “En over ruim een maand kun je dus met de wereldbeker in je handen staan. Dan is het toernooi alweer voorbij. Natuurlijk is dat heel gek. Nou, niet dat we met de wereldbeker in onze handen staan hoor, dat zeker niet, maar wel dat het zo snel gaat in toch wel een vreemd seizoen. Onze bondscoach is naar buiten toe volgens mij heel erg duidelijk geweest over onze kansen. Wij maken een kans, en dat willen we hier laten zien.”

Kwartfinale tegen Argentinië

Maar eerst uiteraard Senegal maandag. Bij de kampioen van Afrika zou superster Sadio Mané weleens kunnen ontbreken. De speler van Bayern München speelt normaliter vanaf de linkerkant, in de zone van Dumfries. Is de 26-jarige Rotterdammer, die tijdens het EK in de zomer van 2021 zo vaak riep dat hij zich wilde meten met de allerbeste aanvallers op aarde, daar nou wel of niet blij mee?

“Dat EK was natuurlijk anders. Inmiddels speel ik in de Serie A bijna wekelijks tegen topaanvallers, dat was toen nog niet het geval. Met Mané er wel of niet bij moet ik helemaal niet bezig zijn. Ik moet zorgen dat ik doe waar ik voor op het veld sta. We moeten van onze eigen kracht uitgaan.”

Met die gedachte zat hij laatst in de kleedkamer van Internazionale in Milaan nog eens uitgebreid te filosoferen met zijn ploeggenoten Lautaro Martinez en Joaquin Correa. Die zijn inmiddels net als Dumfries neergestreken in Qatar en trainen met de Argentijnse selectie op een steenworp afstand van Oranje. Het ging ook wel eens over een eventuele kwartfinale tegen Argentinië, het land dat maar niet lijkt te kunnen verliezen. Als beide landen de poule winnen en de achtste finales overleven staan ze tegenover elkaar.

“Die twee jongens nemen Nederland heel serieus, kan ik je vertellen,” zegt Dumfries lachend. “We waren er in 2018 niet bij, maar iedereen kent ons en onze kwaliteiten. We hebben een goed team. En onderling praat je dan over het toernooi en hoe het zou kunnen lopen. En dan heb je het ook wel eens over de kwartfinale, natuurlijk. Als wij doen wat we moeten doen en Argentinië doet dat ook, dan zouden we inderdaad tegenover elkaar staan. Dat is je niet rijk rekenen, zeker niet, maar gewoon praten over hoe het zou kunnen gaan. Zo werkt dat met teamgenoten.”

Schone lei

Veel teamgenoten spraken in Milaan liever niet over het WK. Italië plaatste zich immers niet voor het toernooi. “Er gaan zeven spelers van Internazionale en de Italianen zijn er dus niet bij. Inter heeft veel internationals en dat was toch wel apart. Italië is er normaal gewoon bij. Nu gaan Onana, Lautaro, Correa, Brozovic, Lukaku en uiteraard Stefan de Vrij en ik.”

“Met Inter hebben we een heel wisselvallige eerste helft van het seizoen achter de rug. We plaatsten ons voor de knock-outfase van de Champions League, maar in de Serie A lieten we te veel punten liggen. Dat er nu een WK is, voelt wel als een voordeel, want ik denk dat we echt twee verschillende competities krijgen in Europa. De reeks wedstrijden die we nu achter de rug hebben, maar straks een compleet andere helft met jongens die wel of juist niet goed waren tijdens het WK. Dat gaat anders zijn.”

“Ik zeg dat ook een beetje uit eigenbelang. Inter moet een betere tweede helft van het seizoen draaien en ik was over mijn eigen vorm ook lang niet altijd tevreden. We waren wisselvallig, ook ik. Nu in een andere omgeving kan dat er zomaar weer zijn hoor. Je bent hier met een schone lei. Zo werkt dat soms.”

“Deze week gebruik ik om in de juiste flow te komen. Zondag was het nog Atalanta-uit om half 1 en ik kan je vertellen dat je aan de bak kan hoor. Pas toen we in de kleedkamer zaten, kwam het besef. We hadden gewonnen en we moesten het vliegtuig in naar de nationale elftallen. Een eindtoernooi, een WK, dat betekent een mooie tijd. Het hoogst haalbare. Ik vind het echt een eer om hier te zijn.”