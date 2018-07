Dennis Bergkamp is nu officieel weg bij Ajax

Net als Marcel Keizer en Hennie Spijkerman werd Bergkamp in december op non-actief gesteld. Bergkamp ging echter in beroep tegen de voorgenomen contractbeëindiging.



De voormalige frontman van Johan Cruijffs fluwelen revolutie kon zich niet vinden in de manier waarop zijn voormalige strijdmakkers Marc Overmars en Edwin van der Sar, tegenwoordig directieleden, hun beslissing motiveerden. Ze hadden door de slechte resultaten van het eerste elftal onvoldoende vertrouwen in Bergkamp en er was een verschil van inzicht over het technische beleid.



Andere route

In het voetbal leidt zo'n meningsverschil over de ontslaggrond van een werknemer normaliter tot een gang naar de arbitragecommissie van de KNVB, maar net als in het geval van Abdelhak Nouri koos Ajax een andere route: de club en Bergkamp regelden het onderling. Of Bergkamp daar tevreden mee is? "Als je een regeling treft, moet je niet piepen," aldus Knijff, die geen bedragen wil noemen.



Bergkamp was in dienst voor onbepaalde tijd, mede vanwege zijn rol als 'cultuurbewaker', en had daardoor een riante onderhandelingspositie. Bovendien moest het clubicoon worden doorbetaald zolang hij op non-actief was gesteld. Naar verluidt verdiende Bergkamp 25.000 euro per maand.



Grote ruzie

De officiële functie van Bergkamp luidde: individuele trainer en lid van het technische hart. Dat is een door Cruijff verzonnen gremium dat ruzie moest voorkomen tussen de mensen die verantwoordelijk zijn voor het technische beleid: de trainer, de technisch directeur en het hoofd jeugdopleidingen. Het liep juist uit op grote ruzie.