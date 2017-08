Oranje in finale bij rust op 2-2

In een doelpuntrijke eerste helft in de uitverkochte Grolsch Veste in Enschede scoorden beide elftallen twee keer: 2-2.



Denemarken nam al in de 6e minuut de leiding. Kika van Es legde Sanne Troelsgaard over de knie en scheidsrechter Esther Staubli gaf daarom een strafschop. Die werd benut door aanvalster Nadia Nadim.



Lange sprint

Oranje raakte door die vroege treffer niet van slag. Rechtsbuiten Shanice van de Sanden toonde hoe belangrijk haar snelheid is. Na een lange sprint gaf ze de bal in de 10e minuut goed voor op spits Vivianne Miedema, die de bal binnenschoot.



Lieke Martens hielp Nederland met een geplaatst schot van net buiten het strafschopgebied op voorsprong, maar de Deense aanvoerster Permille Harder maakte toch nog gelijk: 2-2.



Groot scherm

De Oranje Leeuwinnen strijden in Twente. Ben je zelf in Amsterdam en heb je geen zin om alleen te kijken? Wij hebben de cafés die de finale van het EK op groot scherm vertonen op een rijtje gezet.



Lees ook het interview met presentatrice van Ajax TV Fresia Cousiño Arias: 'Er is een soort Oranjekoorts ontstaan'. Lees ook: Hoe de Oranje Leeuwinnen de EK-finale haalden.