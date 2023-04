Demi Vollering wint ook Luik-Bastenaken-Luik: ‘Dit was het laatste jaar dat ik Annemiek kon verslaan’

In Luik won Demi Vollering mede dankzij een goed uitgekiend tactisch spel met ploeggenote Marlen Reusser. Beeld BELGA

Vader Kees Vollering houdt het niet droog na de finish. Hond Flo wurmt zich door de kluwen van cameramensen en fotografen om vrolijk op te springen tegen Demi Vollering, de kersverse winnares van Luik-Bastenaken-Luik. De eerste knuffel is van haar moeder Germa, daarna nog een innige omhelzing met pa en ook Vollerings vriend Jan mengt zich in het feestgedruis.

Tranen van blijdschap, verduidelijkt vader Vollering. Zijn dochter mag dan vaak winnen, wennen doet het niet. Acht wedstrijden reed ze dit seizoen, vijf zeges en twee maal tweede. Met het drieluik Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik- Bastenaken-Luik zet ze een kroon op haar voorjaar.

“We zitten op een roze wolk,” zegt Kees Vollering, eigenaar van een Pijnackerse bloemkwekerij gespecialiseerd in snijhortensia’s. Hij is ervan overtuigd dat zijn dochter de nieuwe koningin van het vrouwenwielrennen kan worden, zoals Nederland er al zoveel heeft gehad. Eentje waarbij de voornaam volstaat. Marianne, Anna, Annemiek. “Eigenlijk is Demi pas net begonnen. Het is nog maar een paar jaar geleden dat ze overkwam van Parkhotel Valkenburg. Maar ze wordt nog steeds beter. Ik heb altijd met heel veel bewondering naar Marianne Vos gekeken, die zo veel won. En nu doet mijn eigen dochter het. Ongelooflijk.”

Tactisch spel

Door Elisa Longo Borghini te verslaan in een sprint op Quai des Ardennes doet Vollering wat alleen Anna van der Breggen in 2017 lukte: in een tijdsbestek van acht dagen alle drie de klimklassiekers winnen. Met een welgeplaatste aanval won ze de Amstel Gold Race en op de Muur van Hoei was ze de sterkste. In Luik won ze mede dankzij een goed uitgekiend tactisch spel met ploeggenote Marlen Reusser, die lang op kop reed en achter Vollering naar een derde plek sprintte.

Die triple zorgde voor een slapeloze nacht bij Vollering. “Om alleen al de kans te hebben om ze alle drie op rij te winnen, is heel speciaal. Kijk naar Tadej Pogacar die uit de wedstrijd valt. Dat laat zien hoe makkelijk een kans om zeep is. Ik ben zaterdag vroeg naar bed gegaan vanwege de vroege start, maar kon de slaap niet vatten. Constant spookten twee gedachten door mijn hoofd. ‘Nu moet ik het doen’ maar ook ‘probeer nou rustig te blijven’.”

Inmiddels kan ze beter met die spanning omgaan, zegt Vollering. Niet alleen fysiek, juist ook mentaal is ze dit jaar beter geworden. Na haar zege in de Waalse Pijl vertelde ze al over hoe ze met hulp van een mental coach een completere renster is geworden. “Koersen is óók een mentale sport. Ik was bang om te verliezen. Je moet durven verliezen om te kunnen winnen. Dat durfde ik niet.”

Volwassener en sterker

Ploegleider Danny Stam over de groei die Vollering doormaakt: “Het zijn allemaal kleine stappen die Demi beter hebben gemaakt. Ontwikkeling in volwassenheid, mentaliteit, omgaan met spanning, in de trainingen iets beter en fysiek iets sterker. Laten we niet vergeten dat Demi nog steeds een jonge meid is. Op die leeftijd is het niet raar dat je onzeker bent, als je dan al tegen Annemiek van Vleuten, Marianne Vos en Ellen van Dijk moet opboksen. Nu zit ze op hetzelfde niveau.”

Twee jaar geleden werd Vollering door toenmalig wereldkampioen Van der Breggen, in haar laatste jaar, naar haar eerste zege in Luik geleid. Nu versloeg ze Van Vleuten, ook bezig aan haar laatste jaar. Juist de wereldkampioen heeft Vollering sterker gemaakt en haar verslaan geeft meer glans aan overwinningen. “Annemiek was vorig jaar supersterk. Daarom was ik zo gemotiveerd afgelopen winter. Vorig jaar was ik dichtbij, maar miste de zege elke keer net. Ik heb harder gewerkt en dat heeft goed uitgepakt. Dit was het laatste jaar dat ik Annemiek kon verslaan. Dat had ik ook in mijn hoofd. Dat wil je doen. Gebeurt dat niet, dan zullen mensen altijd zeggen dat Annemiek voor altijd de beste was. Ik wil de wereld laten zien dat ik gegroeid ben en haar kan verslaan.”

Het maakt van Vollering een veelwinnaar. De volgende stap is om een groot kampioen te worden. Wat Vos, Van der Breggen en Van Vleuten tot wielerkoninginnen maakte, waren hun prestaties over langere tijd en titels op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Vollering: “Ik ben zelfs nog nooit Nederlands kampioen geworden. Ja, één keer. Ik won het eerste NK gravel, maar die trui heb ik nooit aangehad. Toen ik prof werd, was het al een doel om ooit wereldkampioen te worden. Ik denk dat ik daar nu klaar voor ben. Al moet je wat geluk hebben met een parkoers dat je ligt. Zo hoorde ik al dat het WK in Glasgow niet zo zwaar is. Ik ga het zeker proberen in de toekomst.”