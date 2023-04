Demi Vollering wint en omarmt de eerder vervloekte Amstel Gold Race

Demi Vollering komt solo over de finish van de Amstel Gold Race. Beeld MARCEL VAN HOORN/ANP

Op het podium neemt Demi Vollering (26) alleen een nipje van het aangeboden sponsorbiertje. Ze heft daarna wel het glas richting het publiek bij de finish in de weilanden van het Zuid-Limburgse Vilt. Een proost op de wedstrijd die ze zo graag wilde winnen na haar geschiedenis in de ‘Amstel’. Twee jaar geleden was er die verloren centimersprint tegen Marianne Vos. Vorig jaar weer die vervloekte tweede plaats, toen achter de Italiaanse Marta Cavalli.

Dat is allemaal even vergeten als Vollering haar overwinning viert met de Belgische Lotte Kopecky, haar ploeggenoot die het SD Worxfeestje met een tweede plek compleet maakt. Vollering valt precies op het goede moment aan, net als iedereen op de laatste keer Cauberg stuk zit, 1,5 kilometer voor de finish. Niemand kan volgen. Annemiek van Vleuten heeft een slechte dag en speelt, ook bevangen door de kou, geen rol van betekenis in de finale.

Solo winnen is het grootste doel van het voorjaar, beter kan niet voor Vollering. “Dit betekent heel veel voor mij,” zegt ze in een grote perstent achter de finish. Een nieuw, vers biertje laat ze dit keer onberoerd. Maar in feeststemming is ze wel. “Eindelijk. Vooral die tweede plek van vorig jaar was heel frustrerend. Toen voelde ik me zo goed en had ik kunnen winnen. Maar die tweede plekken zeggen ook dat deze wedstrijd mij past. Dat smaakte naar meer. Daarom wilde ik hier zo graag winnen.”

Sterker dan vorig jaar

Na Luik-Bastenaken-Luik (2021) en eerder dit jaar de Strade Bianche weer een grote zege op de erelijst. Vollering voelt zich dit seizoen sterker dan vorig jaar. Mentaal zit ze beter in haar vel. Ook omdat ze met Kopecky weer een ploeggenote heeft waarmee ze kan lezen en schrijven. Eerder in de Strade Bianche hadden de twee juist nog een ongemakkelijk onderonsje toen beiden sprintten voor de zege en Vollering won.

Maar met Kopecky heeft ze juist een fijne klik, vertelt ze. “Nadat Anna van der Breggen (nu ploegleider) was gestopt, miste ik vorig jaar een teamgenote waarmee ik ‘het spel kon spelen’ in de koers. Met Lotte heb ik dat weer wel. Ze kan wedstrijden zo goed lezen, dat is voor mij ook fijn. Ik voel me veilig bij haar. Het klikt gewoon tussen ons. Soms heb je dat met iemand.”

Met Anna van der Breggen in de volgauto voelt Vollering ook de rust die ze nodig heeft om te presteren. Als rensters waren die twee dus al close. Vollering: “Anna maakt mijn trainingsschema en dat bevalt heel goed. Ze heeft zoveel ervaring. Maar dat geldt natuurlijk voor heel onze ploeg met ook Danny Stam en Lars Boom nog in de ploegleiding.”

Strijdplan

Twee dagen geleden belde Vollering nog met Chantal Blaak, nu zwanger en daardoor ook bij de ploegleiding betrokken voordat ze haar rentree op de fiets maakt. “We hebben het strijdplan nog even doorgenomen. Onze ploeg explodeert bijna van de kennis.”

Woensdag volgt de Waalse Pijl, zondag Luik-Bastenaken-Luik. Voor die Ardense klassiekers is Vollering automatisch een van de grote favorieten. Droomt ze al stiekem van de ‘triple’, drie koersen winnen in acht dagen? “Vorig jaar was ik daar best wel mee bezig, maar toen is het me niet gelukt. Daarom sta ik er nu veel relaxter in.”