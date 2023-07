Demi Vollering schittert op eerste Tourdagen: ‘Ik ben nu fysiek sterker’

Demi Vollering in haar team SD Worx tijdens de tweede etappe van de Tour de France Femmes 2023. Beeld Tim de Waele / Getty Images)

Tranen van geluk stroomden over de wangen van Demi Vollering. Dolgelukkig was de wielrenster vorig jaar met de bolletjestrui en de tweede plek in het eindklassement van de Tour de France Femmes. Logisch, want ze bokste op tegen Annemiek van Vleuten, de koningin van het vrouwenwielrennen en vorig jaar winnaar van de Giro, de Tour en de Vuelta. Vollering was goed, erg goed zelfs. Maar Van Vleuten kloppen, ging nog een stap verder.

Nu is dat wel anders. 2023 is het jaar van Vollering. Ze won Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Burgos en het Nederlands kampioenschap op de weg. En Van Vleuten verslaan in een grote rittenkoers deed ze ook al bijna. In de Ronde van Spanje klopte ze haar twee keer in een rit bergop, in de laatste etappe zelfs met een verschil van bijna een minuut.

Genoeg voor de hoofdprijs was het net niet. Vanwege het ‘plaspauze-incident’ in de voorlaatste rit. Rivaal Van Vleuten sloeg een gat met Vollering, terwijl zij vlak daarvoor een sanitaire stop maakte. Mede daardoor pakte Van Vleuten de eindzege met een voorsprong van negen seconden op Vollering. Van opzet was geen sprake, stelde Van Vleuten. Vollering dacht daar, zichtbaar geëmotioneerd, anders over. “Dat was inderdaad een grote teleurstelling, want we waren erg sterk,” kijkt Vollering terug. “Maar dat is nu voorbij, ik heb het van me afgezet.”

Kans op revanche

Ze moet ook wel, want in Frankrijk krijgt ze de kans op revanche en kan ze de macht overnemen. “Ik voel me beter op tactisch gebied en ik kan vertrouwen halen uit de resultaten van dit seizoen. Ik ben fysiek ook sterker, waardoor ik me beter kan focussen op de beslissingen die ik tijdens de ritten moet nemen. Vorig jaar reed ik zo op de limiet, dat ik daar niet aan toekwam.”

Vollering kan daarnaast met SD Worx vertrouwen op een sterke ploeg. Haar teamgenote Lotte Kopecky rijdt in de gele trui na de zege in de eerste rit. Gisteren trok Vollering de sprint aan voor Kopecky, maar kon de Belgische het karwei mede vanwege een leeglopende band niet afmaken. Of Vollering niet onnodig met krachten smijt door lead-outs te doen? Ploegleider Danny Stam vindt van niet: “We zijn ervan overtuigd dat het niet zoveel schade kost om 200 meter door te trekken. Daar verlies je de Tour niet mee.”

Sterker

De belangrijkste dagen in de Tour moeten nog komen. Vollering wil zichzelf niet te veel druk opleggen als het om de eindzege gaat. “Acht dagen koersen, daar heb je een grote motor voor nodig,” zegt ze. “Ik denk dat ik nu sterker ben dan vorig jaar, maar dat is het hele peloton. Het wordt hoe dan ook zwaar. Het zou erg gaaf zijn om de gele trui mee naar huis te nemen, maar ik wil niet te veel gefocust zijn op winnen. Ik wil vooral een goede koers rijden en ervan genieten met mijn team.”