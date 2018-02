Degradatiegevaar De Dijk blijft en hockeyers weer zaalkampioen

OFC was in de zondag derde divisie, met oud-profvoetballer Olaf Lindenbergh voor het eerst als speler op de bank, in Naaldwijk met 2-0 te sterk voor Westlandia. Adnan Barakat en Martijn Tjon-A-Njoek maakten de doelpunten voor de ploeg uit Oostzaan. OFC, dat als ambitie heeft zo snel mogelijk naar de tweede divisie te promoveren, staat op de vijfde plaats in de zondag derde divisie.



Aanvaller Tim Klaassen-Bos van zondag derdeklasser SDZ schiet tot nu toe met scherp in 2018. De spits was vorige week tegen Wijk aan Zee (9-0 overwinning) goed voor vier doelpunten en vijf assists. Daar kwamen gisteren in de met 5-1 gewonnen wedstrijd bij Alliance'22 in Haarlem vier doelpunten bij. SDZ is koploper in de zondag derde klasse C. Nummer twee Roda'23 (5-2 zege op Spaarnwoude) volgt op twee punten.