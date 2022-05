Degradatie Heracles past bij een seizoen waarin de club al zijn charme verloor

Heraclesspeler Anas Ouahim troost teamgenoot Giacomo Quagliata na afloop van de wedstrijd tegen Excelsior in het Erve Asito stadion. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

Vechtpartijen tussen supporters onderling, een wedstrijd die werd stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld en een zielloos elftal, dat tot weinig meer in staat bleek. Heracles, de nummer zestien van de eredivisie, nam zaterdagavond in stijl afscheid van de eredivisie.

Excelsior was in de halve finale van de play-offs ook in Almelo te sterk (1-3), nadat het woensdag al een genadeloze klap had uitgedeeld in Rotterdam (3-0). Door het verlies daalt de Almelose club na zeventien jaar weer af naar de eerste divisie.

Excelsior mag nu met ADO strijden om een ticket voor de eredivisie. ADO besliste de tweestrijd door zaterdag voor de tweede keer met 2-1 van FC Eindhoven te winnen.

Niet het voorbeeldigste seizoen

Wat er zaterdag in het Erve Asitostadion in Almelo gebeurde, paste allemaal in de kroniek van een aangekondigde degradatie. In de laatste drie speelronden van de competitie – drie nederlagen tegen directe concurrenten –speelde het elftal al futloos en ongeïnspireerd. Alsof het zich al veilig waande.

Het tegendeel was waar. Op de slotdag verslikten de Heraclieden zich in Sparta (1-3), waardoor de club veroordeeld was tot de nacompetitie. Trainer Frank Wormuth vloog er er na vier waardige seizoenen uit. De clubleiding had geen vertrouwen meer in hem. Assistent René Kolmschot moest hem vervangen.

De vraag is of Wormuth niet een jaar te lang is gebleven. Want afgelopen seizoen was bepaald niet het voorbeeldigste uit de clubgeschiedenis van het 119-jarige Heracles. De charme verdween. De eigen supporters sloegen aan het vechten in het stadion rond de wedstrijd tegen Ajax en onlangs sloeg een fan Twentespeler Václav Czerny. Ook de omstreden rentree van Rai Vloet was een dieptepunt. Vloet was twee maanden eerder met te veel alcohol op achter het stuur bij een dodelijke aanrijding.

Intussen begon ook het elftal steeds minder lijn te krijgen, iets wat ook Tim Gilissen, sinds 2019 technisch directeur in Almelo, zich mag aanrekenen. Illustratief was de verhuur van aanvaller Delano Burgzorg aan het Duitse FSV Mainz, een Bundesligaclub die de koopoptie onlangs maar al te graag lichtte.

Heracles haalde Emil Hansson ervoor terug, maar die kwam bij de club amper aan spelen toe. Een gebrek aan scorend vermogen brak Heracles, mede door de blessure van spits Kaj Sierhuis, uiteindelijk op. “Het vertrouwen was heel broos,” zegt Kolmschot. “Als er iets gebeurt, worden het elf BV’s.”

Verdwenen wijgevoel

En zo werd het sympathieke imago van Heracles, zorgvuldig opgebouwd door Jan Smit, die tussen 1998 en 2017 voorzitter van de club was, in een jaar eigenhandig afgebroken. “Ik heb het gevoel dat het wijgevoel, lange tijd dé eigenschap van Heracles, volledig weg is,” constateerde de preses vorige week in het AD.

Heracles genoot een reputatie als de club van hard werken en inventief scouten. Thuis was het een bijna onneembaar bastion, al kwam dat vooral door het kunstgras, waar veel bezoekende clubs en spelers schrik voor hebben. Van deze kunstgrasclub bij uitstek neemt de eredivisie nu afscheid, al komen er in elk geval twee clubs met synthetische velden voor terug (FC Emmen en FC Volendam). Voor Heracles wachten komend seizoen op vrijdagavond busreizen naar Helmond Sport en MVV.

De thuisclub begon zaterdag nog vol goede moed aan de return met Excelsior. Een dj speelde vrolijke deuntjes op het plein voor het stadion, er was een vuurwerkshow en de supporters probeerden de boel aanvankelijk nog op te zwepen.

Na een half uur resulteerde dat in de openingstreffer van Sinan Bakis. Excelsior, de nummer zes van de eerste divisie, was echter ook dreigend. Kort na de pauze viel de gelijkmaker. Wie anders dan Thijs Dallinga, topscorer van het afgelopen seizoen (32 treffers), verzilverde een snelle uitbraak. Mats Wieffer maakte na ruim een uur aan alle illusies een einde bij Heracles. Invaller Nikolas Agrafiotis strooide daarna nog wat zout in de wonde (1-3).

“Een klap,” concludeerde de als trainer invallende Kolmschot, die al sinds 1986 in dienst van Heracles is en de club voor de derde keer in de historie zag afdalen. “Ik had nooit gedacht dat we zouden degraderen.”