Degradatie dreigt voor Ajax amateurs, Amsterdam en Pinoké strijden in de halve finale play-offs

De amateurs van Ajax moeten na de 3-2 nederlaag tegen Odin ’59 vrezen voor degradatie uit de zaterdag derde divisie. Door de vierde nederlaag op rij is de ploeg afgezakt naar de voorlaatste plaats op de ranglijst. Die plek betekent na het seizoen degradatie naar de hoofdklasse. De amateurs van Ajax verloren van Odin ’59 door een benutte strafschop. Die werd gegeven omdat oud-prof Lesley de Sa een speler van de club uit Heemskerk in het strafschopgebied aan zijn shirt had getrokken. Kenneth Misa-Danso en Carlos Opoku maakten de doelpunten voor de Ajaxamateurs, die nog vijf duels hebben om zich veilig te spelen.

WV-HEDW kampioen zaterdag eerste klasse A

WV-HEDW is door een 4-0 overwinning op Nootdorp kampioen geworden in de zaterdag eerste klasse A. Door de zege is de ploeg van coach Marcel Valk met vijf wedstrijden te gaan niet meer in te halen door de concurrentie. WV-HEDW kende tegen Nootdorp een droomstart: al na vier minuten schoot Ashraf Azzouz een vrije trap vanaf 35 meter in het doel. Azzouz maakte in de 35ste minuut ook de 2-0. In de laatste tien minuten van de wedstrijd scoorden Tim Correia en Nick Lammers. Zij maakten daarmee met de 4-0 overwinning het feestje compleet voor WV-HEDW, dat volgend seizoen in de zaterdag hoofdklasse uitkomt.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam en Pinoké spelen in de halve finales van de play-offs tegen elkaar. Pinoké eindigde, ondanks een 2-1 nederlaag bij Kampong, op de tweede plaats in de hoofdklasse. Amsterdam werd na een 0-0 gelijkspel bij Den Bosch derde. De eerste wedstrijd in de best of three-serie wordt volgende week zondag gespeeld bij Amsterdam. Het seizoen is nog in volle gang, maar Pinoké heeft al een versterking voor volgend seizoen binnen: Belgisch international Florent van Aubel heeft een contract getekend. De dertigjarige aanvaller won tijdens de afgelopen Olympische Spelen goud met België en speelde tot nu toe 258 interlands. Het al gedegradeerde Hurley eindigde het seizoen, na de 7-2 nederlaag tegen HGC, zonder een overwinning. De club pakte in 22 duels slechts 3 punten.

Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates zijn tot nu toe bezig aan een wisselvallig seizoen. De regerend landskampioen won wedstrijden met groot verschil, maar verloor ook wedstrijden van op papier mindere tegenstanders, zoals Kinheim en RCH. Het was deze speelronde tegen grote concurrent en aartsrivaal Neptunus de vraag hoe Pirates voor de dag zou komen tegen een sterke tegenstander. De ploeg van de van Neptunus overgekomen Ronald Jaarsma won twee van de drie ontmoetingen: 3-2 en 8-4. Zondag ging Pirates thuis met 3-1 onderuit. De Amsterdammers staan op de tweede plaats in de hoofdklasse.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax zijn nog altijd in de race voor het landskampioenschap. De ploeg van coach Danny Schenkel won zondag thuis met 7-0 van PEC Zwolle. Daardoor bleef het verschil met koploper FC Twente met twee wedstrijden te gaan drie punten. Tegen Zwolle maakten Nadine Noordam en Nikita Tromp twee doelpunten. De andere doelpunten waren van Chasity Grant, Tiny Hoekstra en Romée Leuchter. De vrouwen van Ajax spelen volgend weekeinde in De Kuip tegen Feyenoord en op de laatste speeldag staat thuis de topper tegen FC Twente op het programma.