Degradatie dichtbij voor Ajax amateurs

De amateurs van Ajax moeten vrezen voor degradatie uit de zaterdag derde divisie. Door het 1-1 gelijkspel (doelpunt Ajax van Jip Bartels) tegen SteDoCo in Hoornaar blijft de ploeg van coach Sander Middelbeek met een wedstrijd te gaan op de voorlaatste plaats staan op de ranglijst. Die plek betekent aan het einde van de competitie degradatie naar de hoofdklasse. Ajax kan rechtstreekse degradatie nog voorkomen, maar heeft dat niet meer in eigen hand. De thuiswedstrijd tegen DOVO moet zaterdag worden gewonnen en concurrent VVOG mag niet winnen van Hoek. In dat geval plaatsen de amateurs van Ajax zich voor de nacompetitie om lijfsbehoud.

Kampioensfeest bij HBOK, Sporting Martinus en TOG

Het was dit weekeinde groot feest bij HBOK, Sporting Martinus en TOG. HBOK werd door een 6-0 overwinning op FC Almere kampioen in de zaterdag tweede klasse. Allon Koene (2), Romello Austin (2), Max Sajet en Tom de Lange maakten de doelpunten voor de club uit Zunderdorp, die volgend seizoen uitkomt in de zaterdag eerste klasse. Sporting Martinus pakte de titel in de zondag derde klasse C. De club uit Amstelveen won in Kudelstaart met 2-1 van RKDES. Tiago Conceicao dos Santos maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt. Het doelpunt van Conceicao dos Santos was een opluchting voor Sporting Martinus. De club kon vorige week al kampioen worden, maar toen werd thuis met 2-0 verloren van Swift. TOG is na 2-2 gelijkspel bij GeuzenMiddenmeer kampioen geworden in de zondag vierde klasse E en speelt komend seizoen in de zondag derde klasse.

OFC leidt duur puntverlies in titelstrijd

Koploper OFC heeft duur puntverlies geleden in de titelstrijd van de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan speelde uit bij Gemert met 1-1 gelijk. Joël Donald maakte het doelpunt voor OFC, dat met een speelronde te gaan een punt meer heeft dan nummer twee Hercules en nummer drie ADO’20 en twee punten meer dan nummer vier Gemert. Hercules en Gemert hebben een wedstrijd minder gespeeld. OFC speelt volgende week maandag thuis tegen Quick en moet winnen om kans te houden op de titel en is dan afhankelijk van de resultaten van de concurrentie. Mocht OFC geen kampioen worden, mag het als winnaar van de eerste periode meedoen aan de nacompetitie om promotie naar de tweede divisie.

Honkbal

Pirates bezorgt koploper HCAW eerste nederlaag

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben koploper HCAW na negentien wedstrijden de eerste nederlaag van het seizoen bezorgt. Het werd zaterdag na verlenging 2-1 voor de Amsterdamse ploeg. Kalian Sams maakte in de elfde inning met een homerun een einde aan de ongeslagen status van HCAW, dat zondag wel van Pirates won. Het werd in Bussum 3-2. Pirates staat na dit weekeinde op de derde plaats in de hoofdklasse.

Vrouwenvoetbal

Ajax vrouwen naar finale Eredivisie Cup

De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor de finale van de Eredivisie Cup. De ploeg van coach Danny Schenkel won ook de tweede wedstrijd in de halve finales tegen PSV. Het werd op sportpark De Toekomst 3-0. De doelpunten werden allemaal in de eerste helft gemaakt door Victoria Pelova (2) en Romée Leuchter. Het eerste duel in Eindhoven hadden de Ajax vrouwen met 2-0 gewonnen. Tegenstander in de finale volgende week zondag in Enschede is landskampioen FC Twente.