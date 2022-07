Definitief: Haller vertrekt van Ajax naar Borussia Dortmund voor 31 miljoen euro

Sébastien Haller. Beeld Getty Images

De onderhandelingen tussen Borussia Dortmund en Ajax zijn de afgelopen dagen rondgemaakt. De deal was al langer in de maak en is nu definitief geworden. Dortmund legde aanvankelijk een bod van 33 miljoen euro neer bij de kampioen van Nederland. Dat bedrag bleek niet toereikend, maar het volgende bod werd door Ajax wel geaccepteerd. Dat gaat om 31 miljoen euro vast en 4 miljoen euro aan bonussen.

Haller werd anderhalf jaar geleden nog voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro overgenomen van bij West Ham United.

Haller maakte dit seizoen indruk in de Champions League door elf keer te scoren en twee assists te geven in acht wedstrijden, waaronder twee goals en twee assists tegen Borussia Dortmund in de groepsfase. Ook werd hij met 21 treffers topscorer van de eredivisie. Bij Dortmund moet hij de naar Manchester City vertrokken Erling Haaland opvolgen en daarbij krijgt hij concurrentie van Karim Adeyemi, die overkomt van Red Bull Salzburg.

Volgens BILD gaat Haller bij Dortmund elf miljoen euro per jaar verdienen.

Welcome to Borussia Dortmund, @HallerSeb! pic.twitter.com/M7ZOo64pDe — Borussia Dortmund (@BVB) 6 juli 2022