Defensief kwetsbaar Ajax verprutst te veel kansen

Sébastien Haller was wederom belangrijk voor Ajax. De spits van 22,5 miljoen maakte na rust het tweede doelpunt en hielp zijn ploeg daarmee over het dode punt.

Waarom had Ajax het moeilijk in Sittard?

Voor een elftal dat zo veel kansen verprutst, is Ajax defensief te kwetsbaar. Het duel in Limburg riep herinneringen op aan de wedstrijd tegen FC Twente, waar Ajax ook verzuimde om de tegenstander op grote afstand te zetten. In Enschede moest Klaas-Jan Huntelaar eraan te pas komen om de zege (1-3) veilig te stellen, maar de pinchhitter verkaste na zijn twee goals tegen FC Twente naar Schalke 04.

Wat ging mis bij de afwerking?

Veel. Ajax maakte voor rust slechts één doelpunt uit zeker vijf serieuze kansen – en bij die treffer was ook nog de hulp van Fortuna nodig. Een corner van Zakaria Labyad werd door Perr Schuurs met zijn hoofd verlengd, waarna de bal via de schouder van Polter over keeper Yannick van Oss in de verre hoek verdween.

Schuurs mocht tegen zijn oude club aantreden?

In het stadion van Fortuna Sittard, waar Schuurs in 2018 als aanvoerder van de ploeg promotie naar de eredivisie bewerkstelligde, had de jonge verdediger een basisplaats, net als woensdag tegen AZ. Hij had het best zwaar. Daley Blind en Schuurs, en de middenvelder Davy Klaassen, hadden hun handen vol aan spits Sebastian Polter en de beweeglijke Zian Flemming (oud-Ajacied). Ook van de flanken dreigde het gevaar van de snelle Emil Hansson en Lisandro Semedo.

De gelijkmaker na rust was verdiend?

Het was een prima counter, na balverlies van Antony. Via Tesfaldet Tekie en Semedo kwam de bal voor de voeten van rechtsback Mickaël Tirpan, die Dusan Tadic over zestig meter zijn hielen liet zien. Fortuna is onder trainer Sjors Ultee een uitgebalanceerd elftal geworden dat dit seizoen niet bang hoeft te zijn voor degradatie.

Maar het team kwam tegen Ajax toch nét tekort.

Ajax kreeg over de hele wedstrijd de meeste en de beste kansen. De winnende van Haller wekte wel de woede van de thuisploeg. Ajax voetbalde verder terwijl Semedo geblesseerd in het strafschopgebied van de Amsterdammers lag. De voorzet was van Nicolás Tagliafico – sterk op dreef – en Haller rondde knap af.

Martin Angha van Fortuna in duel met Ajacied Sébastian Haller. Beeld Pro Shots / Toin Damen

Ajax

André Onana 7

Noussair Mazraoui 6

Perr Schuurs 6

Daley Blind 7

Nicolás Tagliafico 7

Davy Klaassen 6

Ryan Gravenberch 6

Zakaria Labyad 7

Antony 5

Sébastien Haller 6

Dusan Tadic 6

Wissels:

Devyne Rensch (7) voor Noussair Mazraoui (’58)

David Neres (6) voor Antony (’58)

Lisandro Martínez (-) voor Daley Blind (’74)

Edson Álvarez (-) voor Zakaria Labyad (’74)

Quincy Promes (-) voor Dusan Tadic ’87)



Fortuna Sittard



Yanick van Osch 7

Martin Angha 6

Mickaël Tirpan 6

Roel Janssen 6

George Cox 6

Tesfaldet Tekie 6

Ben Rienstra 7

Zian Flemming 7

Lisandro Semedo 6

Sebastian Polter 6

Emil Hansson 7

Wissels:

Lazaros Rota (6) voor Martin Angha (’52)

Mats Seuntjes () voor Lisandro Semedo (’65)

Arian Kastratie (- ) voor Tesfaldet Tekie (’81)

Thibaut Verlinden (-) voor Emil Hansson (’81)