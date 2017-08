Deense voetbalsters naar finale EK

In de reguliere tijd noch in de verlenging werd er gescoord in een matig duel. Voor Denemarken is het de eerste keer dat het een EK-finale gaat spelen.



De tegenstander komt uit het duel tussen Oranje en Engeland. De finale is zondag in Enschede. Oostenrijk had vroeg in het duel al een strafschop gemist via Sarah Puntigam.