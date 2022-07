Deense Ludwig klopt Vos in sprint derde etappe Tour

Cecilie Uttrup Ludwig. Beeld Getty Images

Vos (Jumbo-Visma) behoudt de gele leiderstrui. Ze heeft 16 seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Demi Vollering en Annemiek van Vleuten, beiden favoriet voor de eindzege, maakten ook deel uit van de eerste groep. Vollering was teruggekomen na een val. Van Vleuten was blij dat ze kon volgen, hersteld na twee dagen ziekte. Woensdag volgt een rit naar Bar-sur-Aube met onderweg een aantal klimmetjes en gravelstroken.

De winnares, bekend om haar extraverte optredens naast de fiets, was in extase. “Ik had een klotedag gisteren, maar het team heeft vertrouwen in me gehouden. En nu win ik een etappe, in de kampioenstrui van Denemarken ook nog. Mooier wordt het niet,” sprak Ludwig geëmotioneerd.

Eindzege

De finale van de rit was spectaculair. Nadat de Belarussische Alena Amialioesik was ingelopen kort na de eerste finishpassage in Épernay, meldden zich vrijwel alle kanshebbers voor de eindzege in de voorste regionen. Op de Côte de Mutigny bepaalden Van Vleuten en Vollering het tempo, slechts zo’n tiental rensters kon volgen. Vos klampte lang aan, tot Moolman versnelde.

Vollering gleed echter kort na de top onderuit, net als de Duitse Liane Lippert. De Italiaanse Elisa Longo Borghini en Persico trokken door. Moolman, ploeggenote van Vollering, ging mee, terwijl niet veel later ook Van Vleuten en de Spaanse Mavi García aanhaakten.

Achter het vijftal sloot Vollering weer aan bij de groep rond Vos, niet veel later volgde de samensmelting. Op de Mont Bernon, 4 kilometer voor de finish, waren het Niewiadoma en Longo Borghini die het tempo bepaalden. Ditmaal ten koste van Van Vleuten, die pas een kilometer voor de streep weer terugkeerde in de kopgroep. Niewiadoma zette de sprint in. Moolman en Vos hadden nog wel een antwoord klaar, maar tegen de jump van Ludwig was niemand bestand. De 26-jarige Deense kon het amper geloven.