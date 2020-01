Deel aankopen Ajax stelt flink teleur

Razvan Marin Beeld BELGA

De Roemeen Razvan Marin zit bij Ajax op dood spoor. De middenvelder kwam vorige zomer voor 12,5 miljoen euro over van Standard Luik, maar hij is tot nu toe geen toegevoegde waarde gebleken. Jeugdspelers als Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp zijn Marin inmiddels voorbijgestreefd. “Zijn handelingssnelheid zal omhoog moeten,” zei trainer Erik ten Hag aan het eind van het trainingskamp in Qatar.

Marin is 23 jaar en Roemeens international. Hij hoopt zich over twee maanden met zijn land via de play-offs te plaatsten voor het EK. Hij aast op meer speeltijd. Meerdere clubs in België hebben belangstelling voor de middenvelder, maar Ajax wil Marin alleen verkopen en niet verhuren. Een eerste bod van Club Brugge op Marin is volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws van tafel geveegd.

Technische baas Marc Overmars heeft een andere dure speler uit de selectie wél verhuurd: Lisandro Magallán. De Argentijn speelt tot het eind van dit seizoen voor het Spaanse Deportivo Alavés. De centrale verdediger van Boca Juniors kostte Ajax in januari 2019 zo’n 9 miljoen euro. Magallán kwam in zijn eerste half jaar bij Ajax tot vijf wedstrijden. Zijn eredivisiedebuut maakte hij in De Kuip tegen Feyenoord en dat mondde uit in een catastrofale 6-2 nederlaag. De Argentijn stond ook als invaller binnen de lijnen toen Ajax op dramatische wijze verloor van Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League.

Magallán wordt gepresenteerd bij Alavés. Beeld EPA

Meer misperen

Uiteraard kan niet elke transfer raak zijn, maar Ajax maakt wel geregeld dure misperen op de spelersmarkt. Neem Rasmus Kristensen. Overmars was bereid zo’n 6 miljoen euro neer te tellen voor de bonkige verdediger van FC Midtjylland. Zijn doelpunt in de bekerfinale van 2019 – de 4-0 tegen Willem II – was het eerste en tevens laatste hoogtepunt voor de Deen. In het bekertoernooi miste hij geen minuut, op de halve finale tegen Feyenoord na. Maar in de eredivisie was hij slechts vijf keer basisspeler. Europees viel hij twee keer in, bij elkaar niet meer dan 22 minuten. Kristensen mocht deze zomer vertrekken naar Red Bull Salzburg, dat naar verluidt toch nog vier miljoen euro over had voor die transfer.

De financiële pijn valt wat dat betreft mee voor Ajax, maar sportief heeft Kristensen nauwelijks (meer)waarde gehad voor de club. Hetzelfde geldt voor Marin en Magallán. Daarbij staan zij de ontwikkeling van andere spelers – en vooral de jeugd – in de weg. Tegenover bewezen aanwinsten als Daley Blind, Dusan Tadic, David Neres en Nicolás Tagliafico staan bijna net zoveel miskopen en twijfelgevallen. De Colombiaan Luis Orejuela (3,5 miljoen) wist niet door te breken, zijn landgenoot Mateo Cassierra (5 miljoen) evenmin. De prestaties van de nu geblesseerde Zakaria Labyad, voor zes miljoen gekocht van FC Utrecht, blijven ook ver achter bij de verwachtingen.

Of de laatste dure aankoop van Ajax, Edson Álvarez, gaat slagen is de vraag. Liefst 15 miljoen euro zou Ajax voor de Mexicaanse international hebben betaald. Misschien heeft hij wat langer tijd nodig dan Lisandro Martínez, maar het is opvallend dat die laatste op twee posities (middenveld, verdediging) uitstekend speelt, terwijl juist Álvarez, die mede is aangetrokken vanwege zijn veelzijdigheid, op nog geen enkele positie écht overtuigd.

Het is niet alleen de eigen jeugd van Ajax voor wie de stap naar het eerste elftal (te) groot is, ook veel dure buitenlandse aankopen komen die drempel niet over.