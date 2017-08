Deadline day: transfermarkt na vandaag weer op slot

'Dortmund wil Dolberg als linksbuiten'

Het zou nog zomaar eens billen knijpen kunnen worden bij Ajax voor de zomerse transferwindow volgende week donderdag sluit. Het Borussia Dortmund van ex-trainer Peter Bosz verkocht vrijdag Ousmane Dembele voor het klinkende bedrag van meer dan 100 miljoen euro, en is dus op zoek naar een nieuwe linksbuiten.



Hoewel Kasper Dolberg in zijn doorbraakseizoen bij Ajax spits was, kan hij ook als linkeraanvaller uit de voeten. Op die plek zouden de Dortmund de jonge Deen nu graag zien komen, weet Bild. Bovendien past hij ‘perfect in het profiel’, zoals de krant het noemt.



Dolberg is niet de enige kandidaat, overigens. Volgens Bild volgt Dortmund ook Malcom van Bordeaux en Maxwel Cornet van Olympique Lyon. Na de megatransfer van Dembele is aan euro’s in ieder geval geen gebrek in Dortmund.