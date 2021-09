Deadline Day: grote uittocht bij Ajax blijft uit

Ook David Neres blijft, ondanks buitenlandse belangstelling, voorlopig nog bij Ajax. Beeld ANP

In het geval van Neres was er gisteravond laat nog geen bevestiging, maar bronnen rondom Onana en Tagliafico lieten in de loop van de dag weten dat hun langverwachte transfer niet op ‘deadline day’ ging plaatsvinden.

De 29-jarige Tagliafico, die begin 2018 bij Ajax neerstreek, mikt al langere tijd op een nieuwe uitdaging. Directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag hielden deze week nog rekening met een vertrek van Tagliafico, maar ondanks lichte toenadering van meerdere clubs bleef een deal uit.

Doelman Andre Onana is zijn laatste contractjaar ingegaan. Daarin zit hij tot begin november een dopingschorsing uit. Onana mag deze week wel de training hervatten. Ten Hag liet zondag nog weten uit te gaan van een spoedig vertrek. Remko Pasveer en Jay Gorter waren al aangetrokken. Niet alleen onder de lat van Ajax wordt het daardoor dringen. De kampioen heeft – nu ook de 24-jarige Neres zijn vertrekwens niet in vervulling lijkt te hebben zien gaan en ook Zakaria Labyad ondanks een aflopend contract is gebleven – een overschot aan aanvallers.