Deadline Day: dit zijn de spelers die komen en gaan bij Ajax

De rest van dit seizoen zit verder nog de Portugese doelman Bruno Varela op de bank. Ajax huurt hem van Benfica, de club die Ajax nota bene uitschakelde in de Champions League.



De komst van Varela werd daags na een pijnlijk optreden van tweede keeper Kostas Lamprou tegen sc Heerenveen aangekondigd, maar de jonge Portugees is ongetwijfeld ook gehaald met het oog op de toekomst. Eerste keeper André Onana blijft nog zeker een half jaar in Amsterdam, maar zal daarna behoorlijk in trek zijn bij Europese clubs.



Wat kan er nog gebeuren op deze laatste dag?

Niet zo veel meer. Aan David Neres en Hakim Ziyech is veel getrokken, maar de kans lijkt klein dat ze nog vertrekken. Het Chinese Guangzhou Evergrande bood een godsvermogen voor Neres, maar de Braziliaan mag van sportief directeur Marc Overmars deze winter niet meer weg. Overmars verkoopt donderdag het liefst niemand meer.



Waarschijnlijk dus ook Ziyech niet. Het Italiaanse AS Roma zit al langer achter de middenvelder aan, maar die liet op zijn beurt zelf weten geen interesse meer te hebben in een transfer. De Duitse koploper Borussia Dortmund heeft naar verluidt ook nog interesse.



Mateo Cassierra lijkt nog de grootste kanshebber op een transfer. De Colombiaanse spits speelde het afgelopen jaar op huurbasis voor FC Groningen, maar die club stuurde hem deze winter terug naar Amsterdam. Racing Club de Avellaneda, koploper van de Argentijnse Superliga, is de afgelopen week genoemd als nieuwe (tijdelijke) werkgever van Cassierra.



Volgens Voetbal International is er nog een andere, vrij opmerkelijke, transfer van een Ajacied in de maak. Linksback Mitchel Bakker zou op korte termijn naar de Franse kampioen Paris Saint-Germain gaan. Bakker was van de partij in twee bekerwedstrijden en mocht mee op trainingskamp naar Florida, maar maakte verder nog geen speelminuten in Ajax 1.