De wraak van oud-trainer Ajax Aad de Mos in Andere Tijden

Dertig jaar geleden won KV Mechelen, onder leiding van Aad de Mos, de Europacup II, ten koste van Ajax. Het is de ultieme revanche van de oud-trainer van Ajax.



De geboren Hagenees werd jeugdtrainer bij Ajax in 1980. "Het was een droom om bij Ajax te mogen werken," zegt hij in het tv-programma. In 1982 benoemt het bestuur hem tot hoofdtrainer.



Landskampioen

Met De Mos als trainer wordt Ajax landskampioen in 1983 en is in 1985 hard op weg naar een tweede titel. Dan wordt De Mos ontslagen, vijf wedstrijden voor het einde. Aankomende sterren als Van Basten, Rijkaard en Van 't Schip rebelleren tegen hun trainer en het bestuur laat hem vallen.



De Mos zoekt met succes zijn heil bij KV Mechelen. Als apotheose wint hij de finale in Straatsburg in 1988, tegen Ajax.



