De wederopstanding van ManUnited is ook de wederopstanding van Marcus Rashford

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Marcus Rashford

Aan de ene kant werd Manchester United opgetild door vechters als Martínez, Malacia en de snelheid van Varane, voorin zag het team de wederopstanding van Marcus Rashford. Sinds zijn anti-hongercampagnes en de bekroning met een ridderorde, werd het voetballen er niet beter op. Tegen Liverpool wist hij die depressie van zich af te schudden. Nog niet voor rust, hoewel hij enigszins betrokken was bij het doelpunt van Sancho, maar in de tweede helft ontbrandde dat talent van weleer. Hij maakte een doelpunt na een fantastische pass van de pas 26-jarige Anthony Martial die Van Dijk passeerde als een straatjongen voor de grap de wijkagent op leeftijd. Even later liet Rashford zien dat hij terug was met een razendsnel uitgevoerde solo en een sissend, dalend schot dat net over ging. ‘We can fucking play good football,’ noemde Ten Hag dat.