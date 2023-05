Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Lize Kop

Sinds Janneke van der Horst in Hard gras een stuk schreef over Lize Kop ben ik fan van de keeper van Ajax. Dat is wat een goede schrijver met je doet: verleiden. Janneke gebruikte een variant op de zin waarmee een Britse tv-verslaggever in 2019 het spel van Ajax tegen Juventus beschreef: ‘Lize is fearless, she is cool, she is young and she is fun.’ Tegen PEC sloeg ze een bal onder de lat vandaan toen het er nog toe deed. Na afloop kon de champagne open. De vrouwen van Ajax deden wat de mannen niet konden. Ze werden kampioen. Hoewel, champagne? Op een foto herkende ik een fles cava van een tientje. Dat had anders gekund, Edwin. Kop zal het worst wezen. In de woorden van Janneke: ‘Ze was fris, knap, leuk en niet te zwaar op de hand.’

Lize Kop. Beeld Pro Shots/Ron Baltus

