De vrije trappen van Tadic zien eruit als het schieten van Ronaldo in zijn nadagen

Een 9 voor Mohammed Kudus

De ware aard van Ron Jans komt altijd naar boven bij een nederlaag. Hij vond het doelpunt van Kudus briljant, maar Tadic had hem nooit gezien, het veld in Enschede was prima en Álavarez had rood moeten hebben, dan hadden zij vast gewonnen. Jans noemt zichzelf met enige regelmaat een naïeve romanticus. Ik denk dat naïeve romantici beter tegen hun verlies kunnen. De pass van Tadic op Kudus was het resultaat van doorlopend scannen en technisch meesterschap, wat niet wegneemt dat wat mij betreft Tadic minstens de helft van de vrije trappen en corners ook eens door anderen laat nemen. Dit ziet eruit als het schieten van Ronaldo in zijn nadagen.

De dubbele poging tot het neerleggen van Misidjan was het gevolg van een slome rotbal van Timber, die aardig speelde, maar op vrije dagen wat mij betreft concentratieoefeningen zou mogen doen. Een belangrijkere tactische ingreep van Heitinga dan het inbrengen van Conceição, was het verschuiven van Álvarez naar het middenveld, in plaats van Taylor met zijn wanten.

Over Kudus zullen we voorlopig niet uitgepraat raken. In de 37ste minuut had hij een van die formidabele passeeracties aan de zijlijn waarbij tegenstanders en hijzelf omvallen als pins op de bowlingbaan, maar de eerste die opstaat en altijd de bal aan zijn voet houdt, is Kudus. Rensch verknalde het hoogstandje. Kudus is Ajax’ beste voetballer en Heitinga zette hem neer waar hij rendeert. De beste Twent was Salah-Eddine, van Ajax en daarvoor van AZ.

Een 9 voor Mattijs Branderhorst

Hoe een reservekeeper een transfer afdwingt liet Branderhorst zien in De Kuip. Hij stopte bijna alles wat op hem afkwam, meer dan twintig ballen, en de redding op het schot dat werd afgevuurd door Geertruida hoorde op het omslag van een boek dat ik Mattijs Branderhorst wordt man wil noemen. Als de scheidsrechter Feyenoord niet een half uur, of zo, te lang had laten doorvoetballen, zou NEC hebben gewonnen. De mannen van Slot zullen morgenmiddag in Heerenveen doodmoe uit de bus stappen, blij dat in Friesland wedstrijden een normale lengte hebben.

Een 10 voor Johannes Vermeer

In een grappige column van Peter de Waard deze week in de Volkskrant voert hij voetbalfans op die in de rust van AZ praten over het bemachtigen van kaartjes voor de tentoonstelling van Vermeer. Daarna bestellen ze een kroket. In dezelfde krant had een bespreking gestaan waar een verneukeratieve foto bijstond van een bijna lege museumzaal. Er hing één Vermeer, waar twee mensen naar keken. Zo zal het niet gaan. Het wordt knokken tussen de oudjes, knokken voor het beste plekkie.

Ik was eens bij een Vermeerexpo in het Mauritshuis. De bejaarde die zich naar voren had gevochten, zette een stok op de grond waaruit hij een stoeltje trok. Zo bekeek hij het Gezicht op Delft, het uitzicht belemmerend van alle andere bezoekers.

In een voetbalstadion is de toestroom der horden beter georganiseerd. Tijdens Art Rotterdam kwam ik Michael Kinsbergen tegen, voormalig mentor van Edwin van der Sar. Ook in Rotterdam ontmoetten kunst en voetbal elkaar. We vonden dat Edwin het goed had gedaan bij Rondo. “Tien jaar geleden waren we nergens, moet je nu kijken,” zei Kinsbergen. Van der Sar stipte de verbouwing van De Toekomst aan en de groei van het aantal medewerkers bij de club die gewoon doorging, ook na een bal op de paal van Tadic. Zelfs het voetbal kent een langere termijn.

