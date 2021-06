De Vrij is nu ook bij Oranje de grote man achterin

De Vrij verovert de bal van de Oekraïense spits Roman Jaremtsjoek. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Zondagavond appte iemand na de wedstrijd tegen Oekraïne: ‘De Vrij. Dat voor z’n man komen. Deed hij al vanaf wedstrijd één als jonkie bij Feyenoord’. En inderdaad, op YouTube staat een compilatiefilmpje uit die periode. Met onder meer een wedstrijd tegen Heracles, waarin een piepjonge De Vrij slim voor zijn man komt, de bal verovert en ermee oprukt tot helemaal bij het vijandelijke doel.

Het lijkt inderdaad een beetje op hoe het zondag ging tegen Oekraïne, bij zijn meest in het oog springende actie van de avond, een balverovering in de 70ste minuut, met de spits van Oekraïne die kansloos achterbleef.

De Uefa verkoos Denzel Dumfries tot man van de wedstrijd. Voor de fijnproever was De Vrij de beste. Soeverein verdedigen. Constant anticiperen. Nauwelijks op een fout te betrappen onder grote druk. Én na Jaap Stam nu de Oranje-speler met de meeste intercepties ooit tijdens een wedstrijd op een EK-eindronde.

“Het is mijn taak,” zei de Vrij dinsdag nuchter bij een vraag over de specifieke kunst van dat voor-de-man komen. “Natuurlijk voelt het goed als dat lukt. Alleen: we hebben ook twee tegengoals gekregen en dat is toch een smetje op de verdediging.” Laat hij zijn eigen prestatie daar door overschaduwen, in een eerste EK-wedstrijd die hij wint? Lachend: “Ik heb het bewust over een smet-je, hè.”

Eén van die twaalf balveroveringen sprong er dus uit. Er is een aardige beeldstrip van te maken. 70ste minuut: Oranje staat achterin één-op-één bij een lange bal op spits Roman Jaremtsjoek. De Vrij houdt in eerste instantie afstand, maar als hij ziet dat de Oekraïner de bal niet meteen onder controle krijgt, duikt hij erbovenop. Jaremtsjoek probeert open te draaien, maar De Vrij heeft zijn linkerbeen al uitgeschoven en verovert de bal. Het publiek brult en het inspireert De Vrij om dan ook maar meteen door te rennen. Met bal en al naar de rechterflank, om een aanval op te zetten.

De grote man achterin

Dit EK is De Vrij meer dan alleen verdediger. De erfenis van Virgil van Dijk ligt op zíjn bord. Niet de geblesseerde aanvoerder, maar De Vrij is nu de regelaar achter in de 3-5-2.

In Nederland is zijn status bij het grote publiek nog niet wat die in Italië is. Willem van Hanegem stipte het laatst nog fijntjes aan: ‘De Vrij is gewoon de beste verdediger in de Serie A en een van de allerbeste verdedigers ter wereld. Maar de eerste over wie het in Nederland altijd gaat is Matthijs de Ligt. Terwijl De Vrij al een lange periode duidelijk beter is. Alleen lijkt het wel of veel mensen het niet willen zien’.

Wat ook meespeelt in de beeldvorming: De Vrij miste nogal eens een interland door blessures de afgelopen jaren. En zijn meeste duels in Oranje speelde hij in de donkere tijd tussen september 2014 en zomer 2018, toen Nederland een EK en een WK misliep. In 2014 koos de FIFA hem als 22-jarig Feyenoordtalent tot beste verdediger van het WK in Brazilië. Maar zondag kwam pas zijn meest indrukwekkende interland sindsdien, als 29-jarige. Tussen oktober 2018 en oktober 2020 speelde De Vrij zelfs niet één minuut in Oranje. Dat was in de fase van de wederopbouw onder Ronald Koeman, toen De Ligt juist als een komeet omhoog schoot.

Donderdag, bij het tweede EK-duel met Oostenrijk, wordt het interessant. “Ik weet niet of ik De Ligt zomaar weer zou opstellen als hij fit is,” zei Marco van Basten maandagavond bij de NOS. “Jurriën Timber maakt nu een goede, rustige indruk naast De Vrij.” De Ligt traint na zijn liesklachten weer voluit mee. Benieuwd wat bondscoach Frank de Boer doet.