De Voorpret, Spanje-Zweden: geen spelers van Madrid, toch is Spanje het kansrijkst

Spanje won de EK-finale in 2012. Beeld Getty Images

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Hun geschiedenis gaat ver terug, naar 1 september 1920 om precies te zijn. De landen speelden tegen elkaar op het olympisch voetbaltoernooi in Antwerpen. Spanje won met 2-1. De Spanjaarden pakten uiteindelijk het zilver, Nederland het brons en België won het toernooi. (De Nederlandse voetballers maakten in Antwerpen overigens geen goede sier. Enkele internationals gingen zich flink te buiten in het Antwerpse nachtleven en werden bijna naar huis gestuurd. De affaire is de boeken ingegaan als ‘de schande van de Schelde’.)

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Spanje. Wereldkampioen in 2010, Europees kampioen in 1964, 2008 en 2012. Zweden werd tweede op het WK van 1958, derde op de WK’s van 1950 en 1994 en het land haalde de halve finales op het EK 1992.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Als Zweden vanavond met Zlatan Ibrahimovic had kunnen aantreden, hadden we het nog niet geweten. Maar ‘Ibracadabra’ kon zijn comeback vergeten vanwege een blessure. Nu zeggen we: Spanje. Toch één van de kanshebbers op de titel, na de torenhoge favoriet Frankrijk, het sterke Portugal en het stabiele Italië. Bovendien: het is vandaag 33 graden in Sevilla. Arme Zweden.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Beide landen kampten in de voorbereiding op het toernooi met coronabesmettingen: Sergio Busquets en Diego Llorente bij Spanje en Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg bij Zweden. De Spaanse bondscoach Luis Enrique trommelde vorige week zelfs een schaduwteam van voornamelijk jeugdinternationals op om de spelersnood te lenigen bij een eventuele uitbraak in zijn selectie. Alle spelers werden daarna in allerijl alsnog gevaccineerd. Kulusevski zou de besmetting hebben opgelopen op een vrije dag bij een etentje met familie en vrienden. De speler van Juventus had al eerder corona gehad en was in de veronderstelling dat hij immuun was.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

‘Geen Ramos, geen Madrid’, kopte AS nadat bondscoach Luis Enrique zijn selectie bekend had gemaakt. Het gebeurde nooit eerder dat de Koninklijke niet één speler leverde aan de nationale ploeg op het EK of WK. Ook het feit dat Sergio Ramos na een seizoen vol blessureleed niet werd opgeroepen, werd breed uitgemeten in de Spaanse media. Ramos zelf toonde er nog wel begrip voor. Al had de geboren Sevillaan dit toernooi de Egyptenaar Ahmed Hassan willen onttronen als wereldrecordhouder. Hassan speelde 184 interlands. Ramos staat op 180.