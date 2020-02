De vier verbeterpunten voor Ajax na het Getafe-debacle

Beeld ANP

Doorgaans is dit het gedeelte van de rubriek waarin ik jou, de lezer, op rustige wijze prepareer voor een minuutje of vijf aan voetbal-nerdy geneuzel. Ditmaal kunnen we kort zijn: de uitglijder van Ajax in het duel met Getafe was pijnlijk. Heel pijnlijk. Dit zijn de vier hoofdzaken die beter moeten in de return, om nog enige kans op Europa League-overleving te maken.

Verbeterpunt 1: doelman als ‘elfde veldspeler’ noodzakelijk

Laten we eerst de twee makkelijkste verbeterpunt behandelen.

Weet je nog, elke Ajax-supporter die ik ken, toen je verzuchtte dat het ‘ook wel eens makkelijk kan’ op het moment dat André Onana voor de zoveelste keer risicovol aan het pielen was met de bal aan de voeten? Nou, het oneindige zelfvertrouwen van de Kameroense goalie werd tamelijk gemist in de Madrileense voorstad.

Bruno Varela’s nervositeit met de bal aan de voeten speelde Getafe in het heenduel volledig in de kaart. De Spanjaarden willen een zo langgerekt, groot mogelijk speelveld hebben. Als het op technisch priegelen in de kleine ruimte aankomt, legt Getafe het honderd van de honderd keer tegen Ajax af. Een duel met een scheepslading aan lange ballen en daaropvolgende fysieke duels rondom de eerste en tweede bal, dát is waar Getafe zich bij thuis voelt. Varela zette met zijn vele lange roeien naar voren een voor Ajax ongunstige toon. Bij acht van zijn eerste tien passes koos hij voor de lange haal. En dat terwijl de korte optie toch wel degelijk beschikbaar was in de Ajax-opbouw op veel momenten. Neem onderstaand afgebeelde situatie: incluis Varela heeft Ajax hier een extreem numeriek voordeel in de opbouw – zeven tegen drie – en alsnóg opteert de reservegoalie hier voor de peer naar voren.

Beeld FOX Sports

Verbeterpunt 2: nablijven in het videohok

Hier een screenshot van de situatie die voorafgaat aan Getafe’s openingstreffer.

Beeld FOX Sports

Op drie verschillende manieren laten Ajacieden zien dat ze niet al te erg opgelet bij de midweekse videobespreking(en). Nico Tagliafico is compleet verrast dat Getafe voor een passje breed gaat bij een vrije trap waar de Spaanse thuisploeg veel man richting Ajax’ zestienmetergebied heeft gestuurd – dit terwijl de ploeg van José Bordalás wekelijks een of twee keer deze truc-variant hanteert (1). Lisandro Martínez zit volledig mis met zijn timing, en heft zo de buitenspelval op (2). Hakim Ziyech laat linksback Mathías Olivera ongedekt weglopen, terwijl deze vrije trap-variant van Getafe vrijwel altijd verloopt via een crosspass van de ene flank (hier: rechts) naar een diepgaande speler op de andere flank (3).

Verbeterpunt 3: Ziyech zoeken (en vinden) op gunstigere plekken

Sterspeler Ziyech speelde sowieso geen gelukkige pot voetbal tegen Getafe. Zo leidde riskant balverlies van hem op eigen helft de eerste grote counterkans van de thuisploeg in. De spelsituatie die voorafgaat aan Ziyechs slippertje laat daarentegen zien dat Ajax zijn grote gangmaker op een vreemde manier gebruikte tegen het compacte verdedigingsblok van Getafe.

Beeld FOX Sports

Kort voor Ziyechs balverlies is Getafe op een moment dat het wat druk naar voren wil uitoefenen overgestapt op tijdelijke mandekking – zoals gebruikelijk bij drukmomenten van deze ploeg. De momenten dat Ajax man-op-man wordt opgevangen door Getafe zijn de uitgelezen kansen om Ziyech in een gevaarlijke positie te zoeken: immers, tegenover pure mandekking kan je je directe tegenstander uit bepaalde gedeeltes van het veld lokken als medespeler van de linkspoot. Door een compleet gebrek aan dergelijke, opofferingsgezinde loopacties van ploeggenoten laat Ziyech zich hier – niet voor het laatst – ver uitzakken uit zijn oorspronkelijke positie. Dé creatieveling wil je aan de bal hebben in posities vanwaaruit hij ploeggenoten in stelling kan brengen, niet als veredelde bal-ophaler.

Verbeterpunt 4: back to basics, domineer de as

Het succes van het Ajax van Erik ten Hag laat zich in tactisch opzicht vooral kenmerken door balbezitsvoetbal dat zich grotendeels in de as van het veld afspeelt, daar waar de route richting het vijandelijke doel het kortste is. Getafe wist het Amsterdamse balbezit veel te vaak naar de zijkanten van het veld te dwingen. De Spaanse ploeg doet Ajax ogen als ex-Sparta-speler Nathan Rutjes tijdens opdrachten van Wie is de Mol?: alle goede intenties van de wereld zijn aanwezig om er iets van te maken, maar door het ontbreken van structuur in het plan van aanpak komt de realiteit neer op een boel vruchteloos gehol op plekken waar je niet hoeft te zijn.

Beeld FOX Sports

Neem bovenstaande spelsituatie. Rechtsback Sergiño Dest zorgt via een diagonale loopactie voor een extra aanspeeloptie in de as, maar alsnog is de Amsterdamse veldbezetting in deze zone behoorlijk magertjes. In de return lijkt een veldbezetting met ‘hoge’ Ajax-backs – dat wil zeggen: ver op de Getafe-helft opgeschoven gedurende de spelopbouw – daarom in de lijn der verwachtingen te liggen. Sterspelers Ziyech, Dusan Tadic en Van de Beek wil je in het Getafe-blok aan de bal krijgen, niet daarbuiten.

We sluiten Da’s logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

De ‘aansteker’-schwalbe van doelpuntenmaker Deyverson. Getafe was voor de 1-0 al niet al te veel bezig met het daadwerkelijk spelen van voetbal, maar na de openingstreffer van de (irritante) Braziliaan begon De Grote Tijdrek- en Opnaai-Show pas echt.

Het beeld

Het imitatiewerk van Ryan Babel bij een zoveelste doorrol-partij van een Getafe-speler verzorgde in de hectiek van het stugge heenduel een welkome dosis aan comedy en afreageren. Maar in wezen was dit hét moment dat je door kon hebben dat het niet Ajax’ avond zou worden. De Amsterdammers hebben zich laten meeslepen in het ettervoetbal van Getafe. En qua etteren is de ploeg van Bordalás hors catégorie.

Beeld Getty Images

Het cijfer

82. We schrijven de 82ste speelminuut. Van de Beek wringt zich kortstondig vrij aan de linkerkant van het strafschopgebied, maar ziet zijn daaropvolgende schot gekraakt worden door een Getafe-been. Het is Ajax’ eerste doelpoging in de wedstrijd. Ter context: in de Eredivisie komen de Amsterdammers gemiddeld eens per vier speelminuten tot een schot richting het vijandelijk doel.