De verliezende trainer Slot klonk stukken overtuigender dan winnaar Heitinga

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 5 voor John Heitinga

Een uitstekend argument tegen ontlezing hoorde ik in De shitshow, een podcast door twee grappige vrouwen. “Mensen weten niet meer wat ‘rectaal inbrengen’ betekent,” hadden ze gehoord van de huisarts. Een andere uiting die naar ontlezing neigde, was een elektronisch bord in de Kuip tijdens die pauze in de wedstrijd Feyenoord-Ajax: ‘Wedstrijd tijdig gestaakt,’ stond er. Feitelijk klopte het: Davy Klaassen was niet doodgebloed. Toch kun je bij het woord ‘tijdig’ je vraagtekens plaatsen en een behoorlijke mate van ontlezing concluderen. Ontlezing is Heitinga’s probleem niet. Wel had hij na afloop in het interview zijn prioriteiten niet op een rijtje. Hij wilde het alleen maar over de wedstrijd hebben, de rest was ballast. De verliezende trainer Slot wilde niet over voetballen praten maar over het tuig dat de tribunes van zijn club bevolkte. Hij klonk stukken overtuigender dan de winnaar.

PS Vrijdag kom ik terug op de verslaggeving van ESPN en meer.

John Heitinga coacht Calvin Bassey tijdens het duel met Feyenoord in De Kuip. Beeld maurice van steen/ANP

Luister onze Ajaxpodcast Branie