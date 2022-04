‘De VAR schoot ook in de bekerfinale zijn doel voorbij’

In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, blikt presentator Menno Pot uitgebreid terug op de finale, met Showtime-redacteur Jesse ter Haar, Paroolverslaggever Dick Sintenie en - in een eloquente gastrol - Niek Pot (9), die er zondag bij was in De Kuip.

Hoe slecht was Ajax? Hoe goed was PSV? Wat was het kantelmoment? Speelde VAR een ongewenste hoofdrol? Dick Sintenie vindt van wel: “Niet omdat het nu in het nadeel van Ajax was, want het is de laatste tijd ook weleens in Ajax’ voordeel geweest, maar ik vind al langer dat de VAR zijn doel voorbijschiet.”

Had Dusan Tadic voor rust een strafschop moeten krijgen? Zou André Onana het schot van matchwinner Cody Gakpo hebben gekeerd? Was het inbrengen van Mohammed Ihattaren nou belachelijk of juist niet? Er valt veel na te praten - en aan de Branietafel gaat het ook nog even over de opvolging van Erik ten Hag (want ja, hij gaat) en de betekenis van deze nederlaag voor de titelrace. Loopt Ajax’ ballonnetje leeg? “Dat vind ik niet,” zegt Dick Sintenie, om er mysterieus aan toe te voegen: “Maar het ballonnetje kán nog wel leeglopen.”

Het wordt nog spannend. Zaterdag NEC - Ajax; maandag een nieuwe Branie.

