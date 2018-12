De VAR en de overtreding van De Ligt

Geel of rood?

'Jochem. Dennis hier. Ik bevestig de gele kaart voor De Ligt.' Dennis is in dit verband Dennis Higler, de scheidsrechter die zaterdag als VAR was aangewezen bij het duel PEC Zwolle - Ajax. Jochem is Jochem Kamphuis, de leidsman van dienst.



De KNVB deelde de beelden van de dubieuze beslissing van de VAR. Ajax won het duel met 1-4.



Higler vond na het bestuderen van de wedstrijdbeelden dat Matthijs de Ligt na de overtreding Kingsley Ehizibue inderdaad de gele kaart verdiende zoals die in eerste instantie door Kamphuis al was gegeven, tot grote onvrede van de fans van PEC.



De beslissing werd genomen op basis van de beelden. Volgens Higler was de bal te ver weg voor Ehizibue en daarmee was de aanvaller van PEC geen doorgebroken speler.