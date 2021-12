De transfervrije status als bedreiging van Ajax’ bedrijfsstrategie

Ajacied Noussair Mazraoui in duel met Ibrahim Sangare van PSV. Het contract van de verdediger loopt over enkele maanden af en Ajax weet dat de kans dat hij alsnog bijtekent, klein is. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

De tendens in het Europese voetbal is dat steeds meer spelers bij hun clubs hun contract uitdienen. Dat is lucratief voor de speler en diens zaakwaarnemer, die bij een transfervrije overstap naar een nieuwe club vaak een flinke som aan ‘tekengeld’ kunnen incasseren. Georginio Wijnaldum en Memphis Depay maakten afgelopen zomer gebruik van hun transfervrije status. Komende zomer lopen onder anderen Paul Pogba (Manchester United), Paulo Dybala (Juventus) en Ousmane Dembélé (Barcelona) uit hun contract. Allemaal topspelers.

Algemeen directeur Edwin van der Sar vreest dat als die tendens doorzet, Ajax moet passen in de strijd om aan te haken bij de Europese top. “Het is bedreigend voor ons,” zegt Van der Sar in een interview met deze krant. “We leiden spelers op en hopen dat zij ons drie, vier mooie jaren kunnen geven. Daarna verkopen wij die spelers en dat is een belangrijk deel van onze bedrijfsstrategie.”

Met de tientallen miljoenen die Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech en Donny van de Beek hebben opgeleverd, was Ajax spekkoper, maar om meerdere redenen staat die belangrijke inkomstenbron nu onder druk. In het huidige boekjaar verkocht Ajax alleen Kjell Scherpen, Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang. Dat leverde een slordige 10 miljoen euro op. Ten opzichte van de post afschrijvingen (60 miljoen) moet technisch directeur Marc Overmars voor het einde van het boekjaar (juni 2022) dus nog voor 50 miljoen euro aan spelers verkopen. Sinds het seizoen 2015-2016 heeft Ajax geen verlies meer geleden op de spelershandel.

Bank of tribune

Met argusogen volgt de clubleiding nu niet alleen de internationale ontwikkelingen op transfergebied, maar ook de contractsituatie van de spelers in de eigen selectie. De uiterste consequentie zou zijn dat Ajax een speler die zijn aflopende contract niet wil verlengen, in de toekomst op de bank of zelfs de tribune zet – maar daarmee snijdt de club zichzelf sportief in de vingers. Zoiets heeft ook grote consequenties voor de trainer, de andere spelers en het teamproces.

Trainer Erik ten Hag is vooralsnog vrij om te kiezen welke spelers hij opstelt. Zo heeft hij keeper Andre Onana na diens dopingschorsing teruggehaald bij de A-selectie en al twee keer laten spelen, terwijl het contract van de Kameroener na dit seizoen afloopt en de directie vergeefs heeft geprobeerd die verbintenis te verlengen. Vorig seizoen deed Ten Hag ook geregeld een beroep op Brian Brobbey, terwijl al duidelijk was dat hij in de zomer gratis naar RB Leipzig zou vertrekken.

Noussair Mazraoui zit in diezelfde positie. Het contract van de verdediger loopt over enkele maanden af en Ajax weet dat de kans dat hij alsnog bijtekent, klein is. Voor Ten Hag is en blijft Mazraoui een belangrijke speler. Van der Sar: “Wij willen dat de trainer wedstrijden wint met Ajax 1, kampioen wordt en zo ver mogelijk komt in Europa – daar heb je de beste spelers voor nodig. Dat is de korte termijn. Wij moeten de club echter ook op de lange termijn beschermen. Ajax heeft transfersommen nodig om aan te kunnen blijven haken bij de Europese top.”

Juiste prijs

In de huidige selectie lopen van enkele spelers medio 2023 de contracten af, onder wie David Neres en Nicolás Tagliafico. Zij willen een transfer maken en Ajax werkt daaraan mee als de juiste prijs op tafel komt. Dat is tot op heden niet gelukt. Ook de verbintenis van Daley Blind eindigt over anderhalf jaar, maar hij staat open voor een langer verblijf bij Ajax.

Van de spelers met een aflopend contract in 2023 vertegenwoordigt Ryan Gravenberch de meeste waarde. De 19-jarige middenvelder zou nu naar schatting zo’n 35 à 40 miljoen euro kunnen opbrengen. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola meldde zondagavond bij Studio Voetbal dat er op dit moment niet met Ajax wordt onderhandeld over contractverlenging.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: