De topaankopen van Ajax langs de meetlat: dit voegen Antony en Kudus toe

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Met vandaag een kijkje naar de eerste speelminuten van topaankopen Antony en Mohammed Kudus in een Ajax-tenue. Wat valt op?

De eerste topaankoop: Antony

Grootste pluspunt: dodelijke creativiteit

Het is niet voor niets dat Antony de duurste aankoop in de Amsterdamse clubgeschiedenis kan worden (via bonussen kan het bedrag oplopen tot 21,75 miljoen euro). Bij de Braziliaanse grootmacht São Paulo blonk de twintigjarige linkspoot vorig seizoen geregeld uit, met zijn fijnbesnaarde techniek, enerverende passeeracties en venijnige schotkracht.

Ondanks de goede reputatie en het luxe prijskaartje moest Antony zich in de voorbereiding meteen laten zien bij Ajax. De concurrentiestrijd om speelminuten op de voorste vier posities is namelijk moordend.

Toch lijkt Antony na vier oefenduels in de voorbereiding al op serieuze speeltijd te kunnen rekenen in het nieuwe seizoen. De voornaamste reden hiervoor is de wijze waarop hij zijn technische aanleg omzet in effectieve acties. Zijn ‘voorassist’ bij de 3-0 tegen FC Utrecht is hier een mooi voorbeeld van. Hoewel Antony met een dribbelactie twee Utrechters aan zich bindt, behoudt hij het overzicht: hij ziet ploeggenoot Lang richting de vrije ruimte op de rechterflank snijden, en bedient hem met een gewogen steekpass in de diepte (zie afbeelding hieronder). Nicolás Tagliafico loopt Langs lage voorzet vervolgens in het doel voor de 3-0.

Beeld Fox Sports

Ook in de afrondende fase van aanvallen maakt Antony het verschil. De droge knal waarmee hij Ajax op 1-2 zet op bezoek bij Red Bull Salzburg, is alweer de vierde goal waarbij hij betrokken is in iets meer dan vier halve wedstrijden aan voorbereidingsvoetbal.

En daar is de 2-1 alweer! Ook deze is lekker 🔥



Salzburg kwam met een penalty op gelijke hoogte, maar hier is het prachtige antwoord van Antony!#RBSAJA #ZiggoSport pic.twitter.com/XYLRYQSVRs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 22 augustus 2020

Verrassing: inzet bij het afjagen

Bij het druk zetten op de tegenstander doet Antony opvallend fanatiek mee. Neem onderstaande situatie, uit de wedstrijd tegen Salzburg.

Beeld Ziggo

Zelfs op het moment dat een Salzburgverdediger op de andere flank een vrije trap neemt, is de jonge Braziliaan zich bewust van zijn taak. Het is aan Antony om zowel de breedtepass richting de linker voorstopper dicht te lopen als de crosspass over de top richting de linksback. Met een alerte blik richting bal en een actieve lichaamshouding vervult de jonge technicus deze ogenschijnlijk saaie taak.

Twijfelpunt: (te) balverliefd

We begeven ons in de slotfase van het oefenduel met Wolfsberger AC (2-0 winst). Antony, die tot dan toe veelal naar zijn ploeggenoten toe is gelopen om de bal op te halen, is eindelijk op snelheid de diepte ingestuurd door rechtsback Noussair Mazraoui. Even lijkt de jonge Braziliaan los op de rechterflank. Toch is het spelbeeld drie tellen later zoals hieronder afgebeeld: de frivole Antony heeft de bal dusdanig lang aan de linkervoet gehouden dat hij alweer omringd wordt door drie opponenten.

Beeld Ziggo

Het is typerend voor de talentvolle Braziliaan. Hij wil momenteel toch té vaak alles oplossen aan de hand van zijn superieure baltechniek, en dat gaat nog wel eens ten koste van het speltempo in zijn ploeg. Wil Antony een vaste basisspeler worden onder trainer Eik ten Hag, dan zal hij - evenals zijn land- en ploeggenoot David Neres - ook zonder bal voor dreiging moeten zorgen met dieptesprints. Ook wordt het belangrijk om zich niet te verliezen in de eigen ingenieuze dribbelplannen, maar op tijd de combinatie op te zoeken met ploeggenoten.

De tweede topaankoop: Mohammed Kudus

Mohammed Kudus op de tribune in de Johan Cruijff Arena. Beeld Hollandse Hoogte/ ANP

Grootste pluspunt: combinatie van techniek en kracht

Bij het Deense FC Nordsjaelland speelde de twintigjarige creatieveling afgelopen seizoen op bijna elke denkbare positie: als aanvallende middenvelder, op beide flanken, als klassieke midmid en vooral vaak als ‘valse spits’, à la Tadic bij Ajax. Zijn eerste minuten in Amsterdam maakt Kudus in het duel met Wolfsberger AC – als nummer tien. Al snel valt op waarin de jonge Ghanees uitblinkt: niet alleen beschikt Kudus over een zijdezachte balaanname, maar hij weet ook hoe hij zijn krachtige frame hierbij optimaal moet gebruiken.

Beeld Ziggo

Tegen de Oostenrijkse subtopper krijgen we dan ook telkens variaties op bovenstaand beeld te zien. Kudus is een kei in de ‘blikopener’: direct vanuit de balaanname wegdraaien naar de andere kant van het veld, om de ruimte op de overstaande flank te zoeken. Nu Hakim Ziyech en zijn haast ongeëvenaarde crosspass naar Chelsea zijn vertrokken, heeft Ajax behoefte aan creatievelingen die het spel rap van de ene naar de andere flank kunnen verplaatsen. Kudus’ sterke kap- en draaiwerk is dan ook een welkome toevoeging aan de Amsterdamse selectie.

Twijfelpunt: risicovol spel

Hoewel Ajax inmiddels al met 1-4 voor staat tegen Salzburg, klinkt een waarschuwing vanaf de zijlijn: “Easy! Easy!” Het is de 87ste minuut en Kudus komt aan de bal. Waar de Ghanees in zijn eerste oefenduel met Wolfsberger AC meteen overtuigend een stempel drukte op het spel, heeft hij het tegen Die Roten Bullen een stuk lastiger, spelend als hangende rechtsbuiten. Ten Hag maant de jonge linkspoot dan ook tot kalmte, wanneer hij de bal rond de middenlijn oppikt.

Beeld Ziggo

Kudus lijkt de instructies niet gehoord te hebben - of niet ter harte te willen nemen. Hij lanceert een harde inspeelpass richting de voorste centrale zone, waar Ajax in een drie-tegen-vijf-situatie onderbemand is. Het resultaat: balverlies en een Oostenrijkse counter.

Op de Deense velden legde Kudus vorig seizoen enorm veel risico in zijn spel. Niet gek, want qua individueel talent genoot hij daar een haast Ziyechesque status. In Amsterdam begint Kudus een stuk lager in de hiërarchie, en zal hij de luxe van onnodig balverlies eerst moeten verdienen met beslissende acties.