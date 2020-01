De toekomst van tovenaar Hakim Ziyech

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Vandaag: de vooruitzichten van sterspeler Hakim Ziyech.

Tja, de tijden dat iemand in een column of aan een tv-tafel nog kon stellen dat het Ziyech ontbrak aan effectiviteit zijn inmiddels wel voorbij. Sterker, de cijfers uit zijn Ajax-tijd (sinds de zomer van 2016) laten zien dat geen enkele Eredivisiespeler bij meer treffers direct betrokken was sinds zijn overstap naar Amsterdam.

Als we kijken naar de Eredivisie-statistieken sinds 2013, het jaar waarin hij doorbrak bij sc Heerenveen, zien we dat Ziyech verantwoordelijk was voor de twee effectiefste Eredivisieseizoenen als aangever (18/19 bij Ajax, 14/15 bij FC Twente), en dat hij dit jaar goed op weg is zijn beste seizoen tot dusver te draaien wat betreft assists.

Het meest gehoorde argument in anti-Ziyechpleidooien is het vele balverlies dat hij lijdt. Maar veelvuldig balverlies klinkt vooral slecht. In elke competitie bestaan de ranglijsten van spelers met het meeste balverlies en de meeste gemiste schoten uit de namen van de grootste sterren. Waarom? Aangezien de beste spelers het vaakst aan de bal komen en het vaakst schieten, en dus ook het vaakst ‘falen’. Voetbal is een spel van kansen. En wat dat betreft staat Ziyech op de Nederlandse velden op eenzame hoogte.

En Ziyech is meer dan een meesteraangever. De Marokkaanse spelmaker is met zijn passeeracties ook van grote waarde voor Ajax. Te midden van allerlei buitenspelers die het spel niet hoeven te maken en zich alleen hoeven focussen op solo-acties, duikt Ziyech ook op in de top van de lijst met beste dribbelaars.

Hoe goed is Ziyech inmiddels voor Eredivisiebegrippen? Wel, op de sociale media - doorgaans niet de plaats voor overweldigende barmhartigheid - pikken we collectief dat het social media-team van Ajax doodleuk GIF’jes deelt van een speler gehesen in een tovenaarspak. Dán ben je goed.

Wat nu?

Hoewel Ziyech een flinke salarisverhoging heeft gekregen en Ajax de laatste seizoenen ook weer relevant is op het Europese toneel, lijkt een dusdanig dominante speler niet nóg een seizoen langer voor de Eredivisie te behouden.

Een stap naar een Europese topclub lijkt dus het logische doel. Maar hoe realistisch is zo’n overstap? Als we kijken naar de laatste drie seizoenen zijn er in Ziyechs positiegroep - aanvallende middenvelder annex vleugelspeler - zes spelers met een transfer van minstens 30 miljoen euro van een kleinere competitie (zoals de Eredivisie) naar een van de vier topcompetities (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga) gegaan.

Goed nieuws en slecht nieuws. Laten we beginnen met de zorgwekkender conclusie op basis van dit zestal namen. Alleen Bernardo Silva is een onverdeeld succes, bij het Manchester City van Pep Guardiola. Thomas Lemar, Bernardo’s creatieve partner bij AS Monaco, mag inmiddels alweer weg bij Atlético Madrid, waar hij in 2018 nog binnenkwam als recordaankoop. De Braziliaanse dribbelaar Malcom is alweer weg bij Barcelona, dat hem voor 40 miljoen van Bordeaux overnam, maar een jaar later alweer doorverkocht aan Zenit Sint-Petersburg. Gonçalo Guedes is zijn basisplaats kwijt bij Valencia. Nicolas Pépé en ex-PSV’er Hirving Lozano spelen weliswaar bij het zwalkende Arsenal en Napoli, maar staan tot nu toe zeker niet te boek als geslaagde topaankopen.

Het goede nieuws? Ziyech is in zijn (hoogstwaarschijnlijk) laatste seizoen bij Ajax aanzienlijk productiever dan de hierboven besproken creatievelingen waren in hun pre-toptransfer-seizoenen. De linkspoot is weliswaar aan de ‘oude’ kant voor een toptransfer met zijn 26 jaar, maar feit blijft dat hij dominante cijfers laat noteren.

Hakim Ziyech en Erik ten Hag. Beeld BSR Agency

Ook het feit dat Ziyech in de speelstijlen onder Peter Bosz tot Erik ten Hag geleerd heeft om enorme inspanningen te leveren bij het meeverdedigen, helpt zijn kansen op een toptransfer. Ziyech is fanatiek én vaardig in het druk zetten op de tegenstander. Sinds Ten Hag bij Ajax aan het roer staat, verovert geen enkele Eredivisie-speler meer ballen op de helft van de tegenstander dan Ziyech. Meeverdedigen is natuurlijk een super saai onderdeel voor technische begenadigde sterspelers, maar dikwijls het spelaspect waarover ze struikelen zodra ze bij een Europese topclub meedoen.

We sluiten Da’s logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

Bayern München-uit. Dé pass. We hadden misschien toen al kunnen weten dat het een bijzondere Europese campagne voor Ajax zou worden. Als je sterspeler zó ontspannen loopt te strooien, op bezoek bij FC Hollywood, is er sprake van zelfvertrouwen in de ploeg.

Ziyech this season 🥰



❌ 33 games

❌ 17 goals

❌ 13 assists#UCL | @AFCAjax pic.twitter.com/3wDY2RIzgJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 februari 2019

Het beeld

Niet alleen in Nederland heeft Ziyech een mythische status verkregen.

Beeld AP

Het cijfer

39. In zijn laatste 34 competitieduels voor Ajax is Ziyech bij 39 goals betrokken geweest als schutter of aangever (16 goals, 23 assists). In het gehele Eredivisie-seizoen 2018/19 scoorde FC Groningen in eenzelfde hoeveel wedstrijden als club 39 keer - nog goed voor een eindnotering als achtste.