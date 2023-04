De Toekomst stort niet in bij het vertrek van Gerald Vanenburg

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 5 voor Gerald Vanenburg

Dat Van der Sar de man was die de archivaris van Ajax ontsloeg omdat, naar verluidt, het archief gedigitaliseerd moest worden, is een tactische fout. Laat de corporate guys lekker zelf meneer Lindeman ontslaan. Of beter: doe het niet, maar betrek hem bij het digitaliseringsproces. En als dat problemen zou geven, verzin dan iets voor hem. Creëer een sfeervolle ruimte met vaantjes aan de muur en zet er ‘Losershok’ boven, of iets anders ludieks, door Maurits Hendriks verzonnen.

Dat Gerald Vanenburg opstapte vanwege te veel nadruk op fysieke en meetkundige aspecten in de jeugdopleiding, is een overzichtelijk probleem. Het is niet zo dat de Toekomst instort bij het vertrek van het voormalige wonderkind, binnenkort talkshowgast. ‘Te veel aandacht voor data’ is een onderwerp geknipt voor Voetbal Inside. Gijpie schateren en Derksen die de terugkeer van de stopperspil bepleit, want vroeger.

Gerald Vanenburg. Beeld Getty Images

