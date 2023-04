De toekomst in cijfers: van deze spelers van Jong Ajax gaan we veel plezier hebben

Silvano Vos maakte afgelopen weekend zijn debuut in Ajax I, in het competitieduel met Fortuna Sittard (4-0). Beeld ANP

Vanwege het soepele wedstrijdverloop tegen Fortuna Sittard maakten meerdere nieuwe gezichten hun opwachting als invaller in de Johan Cruijff Arena. Silvano Vos (18) en Mika Godts (17) debuteerden in Ajax I, terwijl er met Youri Baas (20), Youri Regeer (19) en Jorrel Hato (17) nog drie jeugdspelers minuten maakten.

Nu de blik zich ook langzaam op het volgende seizoen richt, is het uitkijken naar de doorbraak van het volgende talent. Een goed moment om de data van Jong Ajax er eens bij te pakken, om te zien of het beloftenelftal op korte termijn een nieuwe basisspeler voor het eerste elftal zal afleveren.

‘Chico’ klaar voor grote werk

Bij de voornaamste smokkelen we een beetje. Want voor Francisco ‘Chico’ Conceição is het in jaar één bij Ajax veelal een kwestie van geduld, want de buitenspeler maakte dit seizoen vooralsnog minder minuten in het eerste van de Amsterdammers (698) dan hij vorig seizoen bij FC Porto (755) deed.

Nu was de bedoeling bij binnenkomst ook om nog een jaar te rijpen, voordat Conceição echt zou proberen zich te ontfermen over de erfenis van Antony op de rechterflank. In de tussentijd is Mohammed Kudus echter tot een sterspeler uitgegroeid op zijn positie, wat de kansen op veel speeltijd voor de Portugees ietwat hindert. Maar bij een eventueel zomers vertrek van Kudus naar een Europese topclub, doet Ajax er goed aan Conceição een serieuze kans te bieden.

Want in de zes wedstrijden die Conceição bij Jong Ajax meedeed, was duidelijk zichtbaar dat de jonge linkspoot veel te goed is om zijn speelminuten te moeten maken in het beloftenelftal.

Niet alleen leidt Conceição alle KKD-spelers in geslaagde passeeracties per 90 minuten, ook doet niemand het gemiddeld beter qua schoten (5,1 per 90 minuten), balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied (12,4) en Expected Assists (0,53).

In tegenstelling tot de andere aanvalstalenten die in Jong Ajax de kans krijgen dit seizoen, laat Conceição ronduit dominante data noteren.

Middenveldsstrijd aanstaande

Waar Jorrel Hato, Youri Baas en wellicht zelfs de aan FC Twente verhuurde Anass Salah-Eddine komend seizoen kunnen profiteren van Owen Wijndals problemen op de linksbackpositie in Ajax I, lijkt een sterker bezette positiegroep ook op extra concurrentie vanuit de eigen jeugd te mogen rekenen. Want op het middenveld van Jong Ajax lopen de twee grote uitblinkers op datavlak.

De eerste laat zich makkelijk raden. Kian Fitz-Jim is de afgelopen twee seizoenen een bepalende speler in het beloftenelftal. Waar zijn tengere bouw een voor iedereen zichtbaar punt van twijfel vormt, blijven zijn prestaties in de Keuken Kampioen Divisie indrukwekkend constant. Als passer de weg naar voren vinden doet Fitz-Jim als geen ander in die competitie.

Niet alleen aan de bal is Fitz-Jim dominant bij Jong Ajax, maar ook als balafpakker. Sterker, in de afgelopen twee KKD-seizoenen veroverde geen speler vaker de bal terug dan de 19-jarige Ajacied.

Maar Fitz-Jim is niet de enige middenvelder die momenteel grote indruk maakt in Jong Ajax. Ook kersverse Ajax I-debutant Silvano Vos lijkt klaar voor een stap hogerop. De jonge controleur koppelt fysieke kracht aan een sterke techniek. Een combinatie die leidt tot secuur spel aan de bal.

Vos is op 18-jarige leeftijd zowel qua passes in de laatste 30 meter van het veld als qua efficiëntie van passeeracties een bijzonder effectieve speler.

Net als Kenneth Taylor in de voorbije twee seizoenen deed, laten Fitz-Jim en Vos op meerdere fronten momenteel indrukwekkende data noteren op het middenveld van Jong Ajax.

Aanvallende droogte

Waar er op het middenveld en de linksbackpositie zich dus meerdere talenten dichtbij een permanente rol in Ajax I bevinden, lijkt het voorlopig nog even wachten op een nieuw aanvalstalent uit eigen jeugd. Want buiten de zes potjes die Conceição meedeed, is het bij Jong Ajax dit seizoen geen showcase van dominante aanvallende prestaties, blijkt uit de onderliggende data.

Ter vergelijking: in Ajax I zijn dit seizoen liefst zes spelers gemiddeld per 90 minuten bij minstens 0,5 Expected Goal aan doelgevaar (als schutter of aangever) betrokken: Dusan Tadic, Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Steven Bergwijn en Davy Klaassen.

Bij Jong Ajax komt welgeteld één speler boven die statistische drempel uit: Conceição.

In vergelijking met vroegere aanvallende uitblinkers in Jong Ajax, zoals Naci Ünüvar, Brian Brobbey, Lassina Traoré of Danilo, blijft de huidige generatie voorhoedespelers qua productiviteit ver achter.