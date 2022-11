Beeld Artur Krynicki

Een 4 voor Alfred Schreuder

Het leukste moment van de wedstrijd was niet dat Berghuis de sprintende Cody Gakpo pootje haakte, maar de erop volgende reactie van Cody die om rood leek te schreeuwen. Vervolgens de close up van een verbijsterde Berghuis. ‘Rood?’ liplas ik. Valt er iets zinnigs te zeggen over deze mat- en zeurpartij? Dat PSV een grotere eenheid is dan Ajax. Dat ligt dus aan de trainer. Evenals de opstelling van Rensch als linksback. Dat supporters zongen dat Overmars een ‘echte Ajacied’ zou zijn, ligt dan weer niet aan Schreuder. Er schiet me een ander incident te binnen. Tadic legde Gakpo neer bij de zestien, terwijl Timber de bal voor het oppikken had. Dat Timber Tadic toen de huid vol schold. Dat zou hij vorig seizoen nooit hebben gedaan. De tijd dat de Ajaxjeugd meneer zei tegen Tadic ligt achter ons.