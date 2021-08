De terugkeer van Antony gaf Ajax vleugels tegen Vitesse

Beeld ANP

De terugkeer van Antony in het basiselftal gaf Ajax vleugels. De Braziliaan had minder dan vijf minuten nodig om zijn eerste treffer van het seizoen te maken. Er ging een vlotte combinatie met rechtsback Noussair Mazraoui aan vooraf, die de snelle aanvaller vrijspeelde met een subtiel hakje. Antony vond met een ziedend schot de verre hoek.

Het was de kritiek op het spel van Ajax in de laatste weken: te weinig snelheid en verrassing in de frontlinie, en te weinig afstemming vooral op de rechterflank. Mazraoui en aankoop Steven Berghuis hadden nog niet de ‘klik’. Mazraoui en Antony vonden elkaar tegen Vitesse om de haverklap met oogstrelende een-tweetjes.

Tussen de rechtsback en de rechtsbuiten in zorgde Edson Álvarez voor de balans. De Mexicaan liep er tegen FC Twente af en toe wat verloren bij, maar hij was zondagmiddag een van de andere hoofdrolspelers. Álvarez krijgt lang niet altijd de lof die hij verdient, maar tegen Vitesse was hij in zijn element. Secuur en constructief aan de bal, vechtend voor elke vierkante meter gras én voor elke kans. Hij maakte zelf de 2-0, op doorzettingsvermogen en met de durf om kopduels vol overgave in te gaan. Hij bracht de bal uit een moeilijke positie eerst met het hoofd vóór het doel, waar Davy Klaassen en Riechedly Bazoer het duel aangingen. Via die laatste kreeg Álvarez de bal bij de tweede paal voor het inkoppen.

Haller

De treffer was een gevolg van de dominantie van Ajax. Vitesse leek de krachtenslopende wedstrijd van donderdag tegen Anderlecht in de voorronde van de Conference League nog in de benen te voelen. Ajax gaf de opponent geen moment hoop op een resultaat. De derde Ajacied die een belangrijke rol vervulde was spits Sébastien Haller. Ook hij kreeg flinke kritiek na het duel in Enschede, maar hij was in de Arena wél het belangrijke aanspeelpunt van het elftal van trainer Erik ten Hag. Veel comfortabeler aan de bal dan de afgelopen weken en in de lucht nauwelijks te kloppen.

Haller had een grote bijdrage aan de gerieflijke 3-0 voorsprong bij rust. Nadat Álvarez op de lat had geschoten, won Haller de rebound in het volle strafschopgebied. Ryan Gravenberch profiteerde door de bal met een stuit langs keeper Markus Schubert te schieten.

Dat Haller zelf niet scoorde, was niet in de laatste plaats de verdienste van Schubert, die zowel voor als na rust met twee goede reflexen een sterk antwoord had op de schoten van Ajax’ nummer 9. Bij de 4-0 – een eigen doelpunt van Tomas Hajek – was Haller echter eveneens betrokken. In een goed draaiend elftal kan de centrumspits van Ajax een spilfunctie zijn, hij hoeft niet altijd de afmaker te zijn. Toch wordt hij aan het eind van de rit afgerekend op zijn doelpunten.

In de slotfase scoorde alleen Davy Klaassen nog. Ajax tankte vertrouwen voor de interlandbreak. Over twee weken speelt de ploeg uit tegen het nog puntloze PEC Zwolle. Vier dagen later volgt de eerste confrontatie in de Champions League, in Lissabon tegen Sporting.

