De terrorist Mourinho verpest de sfeer in het voetbal niet alleen met zijn tactische opvattingen

Een 8+ voor Vaclav Cerny

Cerny was de eerste voetballer bij Ajax uit de lichting ’97 die een contract kreeg. Hij was dan ook voor 750.000 euro gekocht van zijn Tsjechische club Pribram. Andere kandidaten voor een contract moesten volgens de doctrine-Cruijff wachten tot ze 17 waren. Als ik me goed herinner heeft Theo van Duivenbode toen snel dat deel van de doctrine opzijgeschoven.

Ik zag Cerny vaak spelen. Het talent was onmiskenbaar, de mentale weerbaarheid dubieus. Hij was wisselvallig in zijn prestaties. In het laatste seizoen bij Ajax scheurde hij een kruisband. Daarna twee jaar FC Utrecht en een huurperiode bij FC Twente, waar hij in zestien wedstrijden zes doelpunten maakte en zeven assists gaf. Toen weer een knieblessure, tot zijn en Twentes verdriet. Toch nam de club hem over van Utrecht voor, ‘naar wij dachten’ (Koen Verhoeff) een miljoen.

Dat was goed bekeken van die Streuer. Inmiddels is de transferwaarde van de Tsjech opgelopen tot vier miljoen en stijgend. Een buitenspeler met dertien doelpunten en elf assists is meer waard. Van die wisselvalligheid is niets meer te zien. Het traject van zijn schoten is voor de meeste keepers ook nauwelijks waarneembaar. Rulli zocht nog naar de bal toen die allang in zijn doel lag. Dat was de 3-1 tegen Ajax. Mooie goal, maar nog niet zo mooi als die van donderdag tegen Heerenveen. Zerrouki opende op Cerny, die passte op Vlap en doorliep naar binnen, hakje Vlap, Cerny op Ugalde, opzij naar Cerny en door de benen van Noppert. Fantastisch doelpunt dat Cerny’s transferwaarde opjoeg naar tien miljoen, of zoiets.

Een paar minuten eerder had Sidney van Hooij­donk een bal hoog over geknald. Lullige streek van Pröpper wiens trashtalk effectiever is dan die van Mourinho. Hij had aan Van Hooijdonk gevraagd: ‘Hé Sidney, zou je lid willen worden van onze leesclub?’ (Pröpper heeft een leesclub.) Sidney was zo uit zijn evenwicht gebracht, dat hij zelf schoot in plaats van af te leggen op de vrijstaande Sahraoui. Vanuit de verte keek Cerny lachend toe.

Een 2 voor José Mourinho

De enige fout die scheidsrechter Taylor maakte in de briljant gefloten wedstrijd tussen AS Roma en Sevilla was Mourinho niet weg te sturen. Deze terrorist verpest niet alleen met zijn tactische opvattingen de sfeer in het internationale voetbal. Het gedrag wekt een immense agressie op, zowel bij de kijker als bij de tegenstander, maar ook bij zijn aanhangers.

Zoals bekend is de agressie bij voetbalhooligans een toenemend gevaar, vergelijkbaar met de doodsdrift van sommige sekteaanhangers. Op het vliegveld van Boedapest was het de opstand der horden uit Rome die vrouw en kind van de scheidsrechter een posttraumatische stressstoornis bezorgde die nog wel een paar weken van slapeloosheid zal opleveren. De avond ervoor had Mourinho in de parkeergarage van het stadion Taylor staan opwachten om hem uit te schelden voor rotte vis. Gaat de Uefa nu ingrijpen? Zullen ze Mourinho een jaar of twee schorsen, zodat in elk geval die transfer naar PSG wordt geblokkeerd? Wat denk je zelf?

Een 10 voor Eric Cantona

Dat Cantona veel meer is dan een voetballer, weet ik sinds ik hem zag acteren in een van die honderden vintage theaters in Parijs. Gisteren kwam er van hem een single uit: The friends we lost. En hij gaat op tournee. Geen dank, Carré, voor deze gratis tip.

