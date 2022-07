De talentvolle F1 van Ajax - doorgaans gewend te winnen - stond weer samen op het veld

Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Met zijn kin op zijn borst waggelde Jay Gorter na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Higler zijn strafschopgebied uit. Verslagen, terneergeslagen. De jonge keeper vloekte, terwijl de prijsuitreiking op het veld op het punt van beginnen stond, en hij schudde nog maar eens zijn hoofd. Kreeg hij een keer een kans, ging het zo vreselijk mis. Hij kent de consequentie: volgende week staat Remko Pasveer weer tussen de palen. Dat trainer Alfred Schreuder het voor Gorter opnam, was goed bedoeld. “We maken allemaal fouten, we kunnen dit niet alleen op Jay afschuiven.” Maar ja: een keeper die schuld heeft aan twee treffers en die ook bij een derde tegendoelpunt niet helemaal vrijuit gaat, verliest de wedstrijd voor zijn ploeg.

De traditionele opening van het seizoen, tussen de kampioen en de bekerwinnaar, draaide zaterdag in de Johan Cruijff Arena uit op een mooi gevecht. Dat beide clubs nog deels in hun voorbereiding zitten, was geen reden om met de handrem op te spelen. Ook niet voor PSV, dat dinsdag de veel belangrijkere wedstrijd tegen AS Monaco speelt in de voorronde van de Champions League. Trainer Ruud van Nistelrooij: “Zo’n zege als vandaag, in het hol van de leeuw, met vijf goals, dat doet wat met de ploeg.”

Talentvolle lichting

Uitgelaten vierden de PSV’ers de eerste prijs van het seizoen met de supporters in het uitvak. Brian Brobbey en Kenneth Taylor stonden er bedremmeld bij. De twee vrienden keken met een schuin oog naar Ki-Jana Hoever, de rechtsback van PSV, die voorzichtig zijn hand op de zilveren schaal legde. De drie waren ploeggenootjes, lang geleden, in de F1 van Ajax. Een zeer talentvolle lichting waarvan ook Ryan Gravenberch deel uitmaakte. Hoe vaak hebben zij na een jeugdtoernooitje niet zo met elkaar op het veld gestaan? Wachtend op een prijsuitreiking, de beker, het vaantje en de ereronde. Winnen was bijna gewoon.

Gravenberch ontwikkelde zich het snelst van allemaal. Hij werd in 2018 de jongste Ajaxdebutant ooit in de eredivisie en speelt inmiddels voor Bayern München. Taylor, precies even oud als Gravenberch, hoopt in zijn voetsporen te treden. Als linkshalf begon hij onwennig aan de wedstrijd zaterdagavond. Hij raakte een paar keer onnodig de bal kwijt, opgejaagd door beurtelings Ibrahim Sangaré en Guus Til, maar hij herpakte zich snel. De linkerflank van Ajax marcheerde naarmate de eerste helft verstreek steeds beter.

Linksbuiten Steven Bergwijn opende de score na ruim een kwartier. Hij passeerde Hoever binnendoor en krulde de bal in de verre hoek. Van Nistelrooij verweet Hoever niets: “Mooie goal, daar kun je alleen maar voor klappen.”

Collega Schreuder had aanvallend meer goede dingen gezien van zijn ploeg. Linksback Owen Wijndal, Taylor en Bergwijn voelden en vulden elkaar goed aan. “Er was veel dynamiek,” zei Bergwijn, “veel lopende spelers om me heen. Dan moet de tegenstander kiezen en dat geeft mij soms net wat ruimte om een actie te maken. Dat is fijn voetballen.”

Keepers

Taylor liet zich gelden in die fase. Hij kreeg drie goede kansen, maar PSV beschikt met Walter Benitez dit seizoen over een uitstekende keeper. De Argentijn liet zich niet verrassen door de jonge Ajacied. Benitez was sowieso de rust zelve. Na 38 seconden kapte hij de instormende Ajaxspits Dusan Tadic doodleuk uit in zijn strafschopgebied om de bal rustig mee te geven aan back Philipp Max. Van Nistelrooij: “Dan denk je als ploeg ook: dat komt wel goed met die keeper.”

Bij Ajax dacht niemand dat over Jay Gorter, toen de 22-jarige doelman bij een voorzet van Cody Gakpo zijn goal uitkwam en vervolgens niet de bal maar het hoofd van collega Daley Blind raakte. Het kopballetje van Guus Til hobbelde over de lijn. Even daarvoor had Til uit een identieke voorzet van Gakpo simpel het kopduel van Wijndal gewonnen en voor de 1-1 gezorgd.

Zoals gezegd wilde Schreuder niet alleen Gorter de schuld geven. “Je moet Gakpo dwingen naar zijn linkerbeen en niet met rechts een voorzet laten geven,” deelde hij een standje uit aan Devyne Rensch. En over Wijndal: “Je moet in het strafschopgebied contact hebben met je tegenstander, zodat Til niet zo makkelijk kan koppen.”

Het hoort erbij in deze fase van het seizoen, waarin elftallen nog vorm moeten krijgen en nieuwe spelers hun weg moeten vinden. Dat gaat gepaard met veel wissels, ook al staat er een prijs op het spel. Wijndal (ook goed voor een assist op Antony bij de 2-2) moest na rust plaatsmaken voor aankoop Calvin Bassey, maar het debuut van de Engelse verdediger liep uit op een deceptie: na een kwartier kreeg hij terecht rood voor een harde tackle.

Brobbey

Die klap kwam Ajax niet meer te boven, nadat Gorter eerst had geblunderd op een schot van Joey Veerman (rebound Gakpo, 2-3) en hij ook een van richting veranderde inzet van Til niet over de lat kon tikken (2-4). Tegenover de 3-4 van Mohammed Kudus stond nog een vijfde treffer van PSV, van invaller Xavi Simons.

Voor Brobbey was geen eer te behalen. Hij mocht een kwartier, plus negen minuten blessuretijd, meedoen terwijl Ajax was gereduceerd tot een tiental. Brobbey moet fitter worden om eerste spits van Ajax te kunnen zijn. De club betaalde 17 miljoen euro aan RB Leipzig om hem terug te halen, maar Schreuder springt voorzichtig met hem om. Brobbey werd in zijn prille carrière geregeld geplaagd door blessures. “Brian is het niet gewend basisspeler te zijn bij een profclub. Het is onze taak hem dat uit te leggen en begrip te kweken. Er zit een plan achter, omdat we hem voor langere tijd fit moeten houden.”

Beteuterd stond Brobbey zij aan zij met Taylor tijdens de ceremonie na afloop van de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De eerste slag is voor hun maatje Ki-Jana Hoever, die Ajax op 16-jarige leeftijd verliet en die na weinig speeltijd bij Liverpool en Wolverhampton Wanderers zijn loopbaan bij PSV nieuw leven hoopt in te blazen. Het tikkie dat Hoever met PSV uitdeelde, deed best even zeer.

