De supporters die gratis naar Qatar gaan worden NSB’ers genoemd

Een 9 voor Willem van Hanegem

Iets wat ik niet kan vergeten is dat de gevierde fatsoensrakker (vroeger noemden we mensen die nu ‘woke’ zijn fatsoensrakkers) Jan Blokker in een column schreef dat hij Willem en Truus van Hanegem ‘met geen tang zou willen aanraken’. Volgens mij had het te maken met het WK in Argentinië. Ik wond me op over die minachtende houding van Blokker. Van Hanegem was niet alleen een jeugdheld, maar ook een voetballer wiens politieke belangstelling niet verderging dan dat hij anti-Duits was. (Zijn vader had de oorlog niet overleefd.) Blokker wenste de Van Hanegems te begraven onder zijn hele normen-en-waardenstelsel. Je ziet nu hetzelfde met die Oranjesupporters die gratis naar Qatar gaan. NSB’ers worden ze genoemd. Ik heb nooit iets verwacht van die supporters, noch op politiek noch op intellectueel gebied. Ze kunnen ze me niet teleurstellen.