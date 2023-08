De strijd van Brobbey, en de verrassing van Medic: ‘Ik beleef het als in een droom’

Brian Brobbey in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Er was veel te doen om de fitheid van Brian Brobbey, en om zijn arbeidsethos. Hij zou de kantjes er een beetje aflopen, en daardoor blessuregevoelig zijn en geen hele wedstrijden aankunnen. Als invaller was de spits waardevoller dan als eerste keus in de punt van de aanval. Vorig seizoen maakte hij dertien doelpunten in de eredivisie, waarvan zes tijdens een invalbeurt.

De nieuwe trainer Maurice Steijn heeft zijn tanden in het project-Brobbey gezet. Na zes weken voorbereiding oogt de bonkige aanvaller fit en gretig. Hij werkt hard en er kwamen in de oefencampagne elke wedstrijd kansen voor hem. Kansen die hij soms zelf afdwong met een goede loopactie of door met zijn sterke lijf verdedigers af te schudden. Maar om nou te zeggen dat hij lekker op schot was? Nee.

Zaterdag, in de eerste competitiewedstrijd thuis tegen Heracles, trok Brobbey die lijn door. Aan zijn instelling mankeerde niets, aan zijn collegialiteit evenmin. Brobbey sleurt en trekt en vecht in het centrum van de aanval óók voor zijn medespelers. Hij probeert aanspeelbaar te zijn, schermt de bal af en legt ze terug waar nodig, zoals in de eerste helft toen hij Kenneth Taylor bediende met een korte kaats. Taylor schoot de bal echter in het zijnet.

De ketchup-theorie

Brobbey zelf miste drie grote kansen. Voor rust had hij een door Jorrel Hato verlengde corner van Branco van den Boomen bij de tweede paal voor het intikken, maar hij raakte de bal verkeerd. In de tweede helft stuitte de spits twee keer op doelman Michael Brouwer. Bij beide kansen waren zijn bovengemiddelde kracht en snelheid zichtbaar, maar in de afronding ging ook veel twijfel schuil.

Na de laatste misser sloeg Brobbey met zijn vuist hard tegen het gras. De frustratie neemt soms de overhand. Dat is het laatste wat een spits gaat helpen. Je moet aan het front zo koel en berekenend zijn als Klaas-Jan Huntelaar. Die verblikte of verbloosde niet als hij een balletje naast of over had gekopt. Hij liet zijn ogen alweer rondgaan door zijn jachtgebied, loerend op een volgend buitenkansje.

Brobbey kan slechts hopen dat de ‘ketchup-theorie’ ook voor hem opgaat. Het is de theorie van een voormalige topspits, Ruud van Nistelrooij. Die vertelde zijn tobbende collega Gonzalo Higuaín bij Real Madrid ooit dat hij geduld moest hebben toen het scoren niet lukte. “Ruud vergeleek het maken van doelpunten met ketchup. Hoe hard je ook schudt met een ketchupfles, soms komt er gewoon niets uit. En dan ineens gaat het vanzelf en ligt je bord vol.”

Brobbey schudde zaterdag inderdaad hard met de fles, maar zonder resultaat. Ajax perste er op het laatste moment tegen een zwak Heracles nog drie doelpunten uit. Mohammed Kudus en Steven Bergwijn (twee) waren de makers. Het was een ruime beloning voor een niet al te verheffend optreden.

Concurrent voor Brobbey

Steijn was tevreden, niet zozeer met het spel maar wel met de eensgezindheid, de sfeer van de avond en met het resultaat in de eerste echte testcase van het seizoen. “We missen kansen, zeker, maar we creëren ook veel. En dat is het enige dat ik als trainer kan doen. Zorgen dat de spelers zo vaak mogelijk in de situatie komen dat ze een goal kunnen maken.”

Ajax is nog op zoek naar een spits, naar een concurrent voor Brobbey. Niet omdat Brobbey tekortschiet, maar omdat een topclub met één spits niet om de prijzen kan spelen. Steijn moet afwachten waar technisch directeur Sven Mislintat mee aan komt zetten. “Ik heb de garantie gekregen dat ik vóór 1 september een kampioenwaardige selectie tot mijn beschikking heb.”

Daar horen ook nog twee verdedigers bij. De wijze waarop Ajax tegen Heracles het eerste doelpunt weggaf (aan Mario Engels), was ronduit kinderachtig. Linksback Anass Salah-Eddine schoot een voorzet van Emil Hansson zomaar tegen ploeggenoot Jorrel Hato aan. Steijn: “Dat is geen verdedigen. Die bal moet gewoon weg.”

Een andere verdediger kon Steijn wél bekoren: Jakov Medic. De 24-jarige Kroaat blies zijn partijtje in het hart van de defensie mee terwijl hij pas een week in Amsterdam is. “Hij houdt het soms simpel, en dat is ook wel eens prettig,” lachte Steijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Jakov Medic viert zijn goal tegen Heracles Almelo. Beeld ANP

‘Geen eerste keus’

Medic bekroonde zijn debuut voor Ajax met een werkelijk wonderschoon doelpunt. In de extra tijd van de eerste helft joeg hij de bal van zeker dertig meter in de bovenhoek. Tot zijn eigen schrik. “Ik scoor niet zo vaak. Ik weet ook niet waarom ik besloot te schieten, meestal pass ik de bal naar de spelers die er zijn om te scoren. Ik beleef het als in een droom.”

Mislintat plukte Medic weg bij Sankt Pauli, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Een verrassende keuze, ook voor Medic zelf. “Veel mensen hebben nooit een talent in mij gezien. Ik heb daar altijd tegen moeten knokken. Ik geloof in mezelf, en in de weg die ik ga: heel hard werken om beter te worden. Elke dag opnieuw. Mijn familie steunt me daarin. Het was fijn dat ze allemaal in het stadion waren vandaag. Ik heb ze net gezien en gesproken, dat was emotioneel.”

Steijn is blij met de reus uit Kroatië. “Ik heb hem in een gesprek eerlijk verteld dat hij niet de opvolger is van Jurriën Timber. Hij is geen eerste keus. Maar het antwoord dat hij gaf, zegt alles: ‘Ik ga er alles aan doen om eerste keus te worden.’ Daar houd ik van.”

Hoe blij de trainer is met Medic bleek wel uit de ram die hij op zijn schouder gaf toen de speler langs hem liep bij het verlaten van de perszaal in de Johan Cruijff Arena. Was die klap niet veel te hard? Steijn, lachend: “Moet wel bij hem, anders voelt hij het niet.”

