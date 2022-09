De solo van Kudus had veel weg van de snelle penseelvoering van Vermeer

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Mohammed Kudus

Het zou extra leuk zijn geweest als Kudus zijn solo in de 64ste minuut, aan het slot van een door Álvarez met een lange pass op Bergwijn opgezette aanval, had besloten met een doelpunt. Zijn schot met links voor de 3-0 was al een klein meesterwerk, de genoemde solo had veel weg van de snelle penseelvoering van Vermeer. Kudus blonk uit als een spits vermomd als nummer tien. Was het gezichtsbedrog of keek hij meer over de bal heen dan voorheen? Het leek wel alsof hij medespelers zag staan. Deze jongen speelt alweer twee jaar bij Ajax, dat hem overnam van Nordsjaelland, de Deense club die op zijn beurt Victor Jensen leende van Ajax.

Het mooie van de meeste spelers die zich het spel van Ajax eigen willen maken, is hun onwrikbare zelfvertrouwen. Kudus’ lichaamstaal zegt dat ze hem echt niks hoeven te vertellen. Hij is Kudus en hij weet allang hoe een bal rolt. Die jongens van Napoli hebben dat ook: Lozano viel slecht in tegen Liverpool. Gezien zijn zelfverzekerdheid zou je dat niet zeggen. Kvaratskhelia is pas 21 jaar en kwam in juli naar Napoli van Dinamo Batumi, het Abekewalda van Georgië. Twee weken geleden schreef ik over hem: ‘Typisch zo’n jongen die je over het hoofd ziet totdat hij een kwartiertje in het veld staat.’ Liverpool zag hem over het hoofd. In hetzelfde stukje zei ik trouwens dat Alexander Arnold en Virgil van Dijk niet in vorm waren. Kvaratskhelia passeerde Arnold alsof hij er niet stond, oude eik met diepe wortels, passeerde Gomez en gaf de bal aan het zoontje van Simeone voor 3-0. Van Dijk was nergens. Het is de vraag of hij nog past in de basis van het Nederlands elftal.

Intussen heeft poule A heel andere vooruitzichten. Gezien het voetbal op woensdag is Napoli favoriet voor de eerste plaats. Ajax hoeft dinsdag alleen maar te winnen van het vorm- en vormeloze Liverpool, om de tweede ploeg te worden die de sprong mag wagen het voorjaar in.

Mohammed Kudus. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Een 5 voor Yorbe Vertessen

Volgens Ruud van Nistelrooy zet PSV grote stappen op weg naar een gelouterd team. Hij ziet ‘het grote geheel’. Ik zag Vertessen, een spits met weinig zelfvertrouwen. Zeg maar geen zelfvertrouwen, de brandstof voor een goalgetter. Is de goalgetter in vorm, gaat de ene na de andere bal erin, niet zelden via de binnenkant van de paal. Geluk is een onafscheidelijke metgezel van vorm. Ik wil wel naar het grote geheel kijken, maar wat zie ik dan? Ik zie een trainer die zegt dat hij rustig blijft. Dat zou fijn zijn als de goalgetters ook rustig bleven. Vertessen staat te trillen van angst bij de makkelijkste kansen. In het grote geheel zie ik alleen een mega-aankoop die Xavi Simons heet. Hem te zien voetballen is een ver lichtpunt in een duister firmament.

Yorbe Vertessen. Beeld Peter Dejong/AP

Een 8 voor Santiago Giménez

Je kunt wel alles met cynisme benaderen in het voetbal maar ik vond de reactie van de nieuwe Mexicaanse spits van Feyenoord op de woede van aanvoerder Kökcü die de penalty wilde nemen die Giménez opeiste, aandoenlijk. Hij zei dat in de Mexicaanse cultuur de spits de penalty neemt. ‘Je pakt de bal en je geeft hem niet meer af.’ Hij moest nog veel leren, zei hij. Goeie jongen.