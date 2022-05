De ‘slimme coach’ Alfred Schreuder nieuwe trainer Ajax

Alfred Schreuder. Beeld BELGA

In het seizoen 2018-2019 was Schreuder (Barneveld, 2 november 1972) een van de assistenten van Ten Hag, die naar Manchester United vertrekt. Ajax had een geweldig seizoen, waarin de landstitel en de KNVB-beker werden gewonnen en het elftal de halve finales van de Champions League bereikte. Schreuder werd vooral geroemd om de veldtrainingen die hij verzorgde.

Na dat succesvolle seizoen namen Schreuder en Ajax afscheid van elkaar. Met Ten Hag en Schreuder – die dicht bij de spelers stond – waren er soms twee kapiteins op het schip. Hij vertrok naar TSG Hoffenheim, waar hij hoofdtrainer werd. Na negen maanden stapte hij uit eigen beweging op bij de Duitse club vanwege een verschil van inzicht met de directie. Sportief was er geen reden om uit elkaar te gaan, want Hoffenheim stond toen Schreuder afhaakte op de zevende plek.

Niet veel later ging Schreuder als assistent van Ronald Koeman aan de slag bij Barcelona. Die samenwerking ontstond door een toevallige ontmoeting op vakantie, vertelde Koeman in het blad Helden. “We kwamen elkaar tegen op Ibiza en konden lekker over voetbal praten. Toen vertelde ik hem al dat als ik in de toekomst de kans zou krijgen iets samen te doen in het buitenland, ik hem zou bellen. Toen Barcelona kwam, heb ik dat meteen gedaan.”

Sterke tacticus

Schreuder is behalve een goede veldtrainer ook een sterke tacticus. Hij heeft een goede relatie Klaas-Jan Huntelaar, die tegenwoordig technisch manager is bij Ajax, en met aanvoerder Dusan Tadic. De Serviër baalde dan ook van het vertrek van de assistentcoach in de zomer van 2019. “Alfred is een slimme coach. Ik heb ook met hem gewerkt bij FC Twente, we hebben een heel bijzondere band. Hij is mijn beste trainer ooit.”

Na het ontslag bij Barcelona aanvaardde Schreuder de baan van hoofdtrainer bij Club Brugge. Met die club is hij nu nog bezig aan de play-offs in de strijd om het kampioenschap van België. Het elftal presteert goed onder zijn leiding, al is de kritiek van de Belgische media op het spel niet mals: saai, defensief, voorzichtig. Ajax betaalt naar verluidt een afkoopsom van 1,5 miljoen euro aan Club Brugge.

Schreuder tekent een contract van twee jaar met een optie voor nog een derde seizoen. “We hebben er veel vertrouwen in dat Alfred Schreuder de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan geven,” zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. “Het is ook goed dat we nu duidelijkheid hebben over deze belangrijke positie binnen de club. De komende periode zal de selectie voor volgend seizoen verder vorm gaan krijgen. Daar zijn Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar, die ook met Alfred spraken, druk mee bezig.”

Wijndal en Bergwijn

Doelman Andre Onana en rechtsback Noussair Mazraoui vertrekken deze zomer transfervrij bij Ajax. Ryan Gravenberch hoopt en rekent op een overgang naar Bayern München en ook Nicolás Tagliafico wil een transfer maken. Jurriën Timber, Sébastien Haller, Antony en Lisandro Martínez staan ook op de radar van grote clubs. Ajax heeft linksbuiten Owen Wijndal (AZ), aanvaller Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en middenvelder Quinten Timber (FC Utrecht) op de korrel als mogelijke versterkingen. Daarnaast wil de club de van RB Leipzig gehuurde spits Brian Brobbey definitief overnemen.

Schreuder zelf richt zich nog even op zijn werk bij Club Brugge. “Ik wil afscheid nemen met een prijs.” De laatste wedstrijd in de kampioenspoule tegen Anderlecht wordt op 22 mei gespeeld. Met nog twee duels te gaan heeft Club Brugge een voorsprong van drie punten op Union Sint-Gillis.

Schreuder kijkt ernaar uit terug te keren bij Ajax. “Ik heb het anderhalf jaar enorm naar mijn zin gehad bij de club. Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten.”

